Tragedia en el Rally de Córdoba: muere un espectador en un terrible accidente

El mundo del motor está viviendo un fin de semana para olvidar. Después de que el piloto Juha Miettinen perdiera la vida en las 24h de Nürburgring, un aficionado ha muerto en el Rally de Córdoba (Argentina) después de un accidente espeluznante que también ha dejado varios heridos.

El suceso tuvo lugar en el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano, disputado en Mina Clavero cuando un vehículo se salió de la pista y acabó fuera de control en una zona donde se encontraban numerosos espectadores.

Según las primeras informaciones, el coche -un Volkswagen Polo pilotado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez- perdió estabilidad en una curva a gran velocidad, volcó y acabó invadiendo el área del público. Los servicios de emergencia activaron de inmediato el protocolo de actuación.

Fallece un joven de 25 años

En un primer momento se informó de al menos tres heridos: una menor y dos adultos que fueron trasladados a un hospital cercano. Horas después se confirmó el fallecimiento de un joven de 25 años, natural de Córdoba capital, que había ingresado con heridas graves.

Entre los heridos, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo, aunque se encuentra fuera de peligro. Su hija, también afectada, presenta contusiones leves. Los pilotos del vehículo, por su parte, no resultaron heridos de gravedad.

El accidente se produjo al inicio de la etapa final del rally, en un tramo de descenso hacia Mina Clavero que suele concentrar a un gran número de aficionados. Tras el incidente, la organización neutralizó la especial de inmediato para facilitar la atención médica y garantizar la seguridad.

Se cancela la competición

Ante la gravedad de lo ocurrido, se decidió cancelar definitivamente la prueba. Además, se ha constituido un comité de crisis con representantes de las distintas áreas del evento para coordinar la asistencia a los afectados y analizar las causas del accidente.

El suceso vuelve a poner el foco en los riesgos del automovilismo, especialmente en disciplinas como el rally, donde la combinación de velocidad, terrenos exigentes y proximidad del público aumenta el peligro. Aunque existen normas estrictas, la ubicación de los espectadores sigue siendo un punto crítico, ya que en ocasiones se sitúan en zonas no habilitadas, como el exterior de las curvas, para mejorar la visibilidad.

Las autoridades centran ahora sus esfuerzos en esclarecer lo ocurrido. Se esperan informes oficiales que determinen si el accidente se debió a un fallo mecánico, un error humano o factores externos. La tragedia supone un duro golpe para el Rally de Córdoba y para la comunidad local, que cada año acoge a miles de aficionados al motor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.