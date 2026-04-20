Llega una semana de verano con la Feria de Abril que tendrá calor de junio, la previsión de César Gonzalo

El calor veraniego se adelanta unos meses, para dejarnos tardes de abril con temperaturas propias de junio. Algo nada habitual. Así lo muestran los 10ºC de diferencia, incluso 15º en el norte, con lo que se considera normal a estas alturas de mes. Una gran anomalía térmica, que incluso se va a acentuar más mañana. Será cuando alcancemos el pico de calor de una semana que seguirá dejándonos altas temperaturas para la época, y posiblemente récords de calor para abril. Algo que no sucedía desde el 2023. Este año, en Sevilla a la Feria de Abril, podríamos llamarla Feria de Junio.

Calima y tormentas

Además, en este lunes tenemos novedades en nuestros cielos. La calima irá abandonando Canarias, para dejar en las islas menos calor. En cambio, en el oeste de la península el polvo en suspensión irá cobrando protagonismo. Las tormentas van a repetir, de nuevo serán más probables durante la tarde. Se activan los avisos de nivel amarillo por fuertes chubascos, granizadas y rachas de viento por fenómenos tormentosos en Álava, La Rioja, Navarra, Teruel, Huesca, y Cataluña. No se pueden descartar algún chaparrón más puntual en la cordillera cantábrica, interior de la Comunidad Valenciana y en las sierras orientales de Andalucía. En el resto van a predominar los cielos poco nubosos, salvo en el extremo norte con cielos nubosos, especialmente durante la mañana.

Tarde de junio

Hoy llegarán a los 32º medidos a la sombra en Zaragoza, Lleida, Badajoz y Murcia; Alcanzarán los 30º en Toledo, Logroño y Ourense. Los rozarán en capitales donde no es nada habitual como Valladolid y Zamora en pleno mes de abril. Se quedarán con unos 27º a 28º en Madrid, Cuenca y Toledo. El ambiente más fresco resiste en las costas del norte con unos muy suaves 19º en Santander y sólo 17º en A Coruña. En Canarias hoy el calor pierde protagonismo, con un acusado descenso de las máximas, que dejará valores por debajo de los 23º en las islas.

Semana veraniega

Mañana aún tendremos margen para que las temperaturas suban unos grados más, para alcanzar el pico de calor de este episodio. Con termómetros alcanzando los 30º en el centro, y llegando a 35 ºC en el Guadalquivir. Y eso que seguimos en abril. Con pequeñas variaciones, este calor fuera de fecha seguirá con nosotros durante lo que queda de semana. De cara al sábado y al domingo será algo más suave. Todo esto con la compañía de las tormentas que en zonas de montaña y durante las siguientes tardes podrán dejarnos algunos chubascos.

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