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JAPÓN

Alerta por Tsunami tras un terremoto de magnitud 7.5 que ha sacudido el centro de Japón

Las autoridades niponas han activado la alerta por tsunami en Japón tras un terremoto en el centro del país de magnitud 7,5.

Alerta por Tsunami tras un terremoto de magnitud 7.5 que ha sacudido el centro de Jap&oacute;n

Alerta por Tsunami tras un terremoto de magnitud 7.5 que ha sacudido el centro de JapónEuropa Press

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Manuel Pinardo
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Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes el centro de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El seísmo se registró a las 16:53 hora local en la costa de Sanriku. La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido la alerta de tsunami en las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima.

Por el momento se desconoce si se han producido daños como consecuencia del terremoto, mientras que las autoridades han solicitado a la población que se encuentra en las zonas afectadas que evacuen a lugares seguros.

Aviso de tsunami

El servicio internacional NHK, emisora pública de Japón, ha alertado en su redes sociales y página web de la presencia de olas de 3 metros de altura aproximándose a la costa de Japón.

"Un tsunami se aproxima a la costa. Abandone la zona lo antes posible. Pueden llegar varias olas, una tras otra. Permanezca en lugar seguro hasta que se cancelen todas las advertencias". "Si está en una zona afectada, manténgase lejos del mar y de la desembocadura de ríos que podrían desbordarse. Permanezca en lugar seguro hasta que se cancelen todas las advertencias". Anunciaba en redes sociales y web el medio citado.

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