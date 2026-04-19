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China

Los robots chinos ganan a los humanos por primera vez en la media maratón de Pekín

El androide 'Qitian Dasheng' ha acabado la carrera con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos.

Los robos se imponen a los humanos en Pekín

Los robots chinos ganan a los humanos por primera vez en la media maratón de Pekín | EFE

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Impresiona la imagen. Los robots humanoides han rebajado este domingo en casi dos horas la marca del ganador del año pasado en la media maratón de Pekín. El equipo autónomo 'Qitian Dasheng' se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto.

El robot 'Shandian' ('relámpago' en chino mandarín), también de la empresa Honor, fue el primero en completar los 21 kilómetros con un tiempo neto de 48 minutos y 19 segundos, a pesar de caerse a apenas 100 metros de la línea de meta.

No obstante, su resultado quedó por detrás al aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca en la clasificación final.

En concreto, las marcas de los robots controlados a distancia se multiplican por 1,2 en la clasificación, lo que relega su posición frente a los sistemas autónomos con tiempos similares.

Un centenar de robots y 12.000 humanos

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de la capital china, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos, según la organización.

Con un recorrido urbano de 21,0975 kilómetros, la segunda edición de este evento fue de nuevo un banco de pruebas para este tipo de tecnologías.

El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales.

El primer humano tardó 1h 07m 47s

En la categoría humana, el chino Zhao Haijie se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos, según datos de la organización.

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