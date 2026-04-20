Jannik Sinner busca en Madrid un récord que no logró ni el Big Three

Jannik Sinner, actual número 1 de la ATP, ya se encuentra en Madrid para tratar de sumar un nuevo título en su carrera: el Mutua Madrid Open. El de San Cándido ya conoce su camino en el cuadro final del torneo madrileño y en el que podría lograr un récord que no consiguió ni el Big Three. En concreto, el de San Cándido podría sumar su quinto masters 1.000 de forma consecutiva, después de levantar el título en el Paris Masters, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Si el pupilo de Darren Cahill levanta el trofeo en la Caja Mágica lograría su quinto torneo ATP 1.000 de forma consecutivo, superando las mejores rachas firmadas en campeonatos de esta categoría por Novak Djokovic y Rafa Nadal.

El tenista serbio, ganador de 24 grand slam, logró en tres ocasiones encadenar cuatro títulos consecutivos en ATP Masters 1000. En 2013, Nole levantó el título en Sanghái, París, Indian Wells y Miami. La segunda vez que firmó cuarto títulos seguidos de categoría 1.000 fue entre 2014 y 2015 (París 2014, Indian Wells 2015, Miami 2015 y Montecarlo 2015). Por último, el titán de Belgrado firmó otro póker de triunfos en ATP Masters 1000 a finales de 2015 y comienzos de 2016 (Shanghái 2015, París 2015, Indian Wells 2016 y Miami 2016).

Por su parte, Rafa Nadal, ganador de 22 grand slam, logró encadenar cuatro títulos de ATP Masters 1000 en 2013 (Madrid 2013, Roma 2013, Montreal 2013 y Cincinnati 2013).

Jannik Sinner, que lleva solo ha cedido un set ante Machac en los 1/8 de Montecarlo en los últimos cuatro ATP Masters 1000, ha levantado ya el título en el Paris Masters 2025, Indian Wells 2026, Miami 2026 y Montecarlo 2026. Si levanta el título el próximo domingo 3 de mayo en Madrid, Jannik Sinner se convertiría en el primer tenista capaz de ganar cinco ATP Masters 1000 de forma consecutiva.

Sinner, más número 1; Jódar irrumpe en el top-50

Jannik Sinner aparece este lunes (13.350 puntos) con una ventaja mayor sobre Carlos Alcaraz en el ranking de la ATP. Al murciano se le han restado 280 puntos tras no defender la final de Montecarlo y ahora mismo está con 12.960 puntos. El italiano puede ampliar aún más la brecha con el campeón de siete grand slam en Madrid, donde no defiende puntos y sólo puede sumar.

El pupilo de Samu López no estará en el Mutua Madrid Open por su lesión en la muñeca derecha y, a día de hoy, es una incógnita saber cuándo volverá a las pistas. Alcaraz debe defender 1.000 puntos en el Internazionali BNL d'Italia (del 6 al 17 de mayo) y otros 2.000 puntos en Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio).

El gran ascenso de este lunes en el ranking de la ATP lo protagoniza Rafa Jódar (1.080 puntos), ascendiendo 13 posiciones y colocándose en el puesto 42 tras sumar 194 puntos por sus semifinales en el Conde de Godó.

El tenis español tiene cuatro integrantes en el top-50 de la ATP: Carlos Alcaraz (2), Alejandro Davidovich (24), Jaume Munar (38) y Rafa Jódar (42).