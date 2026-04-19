Así es Rumen Radev, ganador de las elecciones legislativas en Bulgaria

El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ha ganado las octavas elecciones legislativas desde 2021 en Bulgaria con hasta un 39% de los votos. A pesar de la clara victoria, los resultados no le permiten alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento, fijada en 121 de los 240 escaños.

Según la encuesta de la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación creada por Radev después de dimitir como jefe de Estado en enero, habría obtenido el 37,5 % de los votos, mientras que la empresa demoscópica Trend le da incluso el 39,2 %.

Una población cansada de la inestabilidad política

Radev es un exmilitar que ha atraído a un electorado desencantado con la política con un lenguaje contra la corrupción y contra la escasez en el país más pobre de la Unión Europea (UE), que ha tenido siete primeros ministros diferentes en los últimos cinco años. "Esperábamos ganar; era lo normal y natural. "Teníamos grandes esperanzas y grandes expectativas, por lo que la responsabilidad es grande", declaró Radev tras conocer los sondeos después del cierre de los colegios electorales.

Radev ya se había desempeñado como presidente de Bulgaria desde el 22 de enero de 2017 hasta el 23 de enero de 2026. En 2016 se presentó como candidato independiente a la presidencia de su país, apoyado por el Partido Socialista Búlgaro, y fue elegido en segunda vuelta. En 2026 abandonó la presidencia de la República para postularse como candidato a diputado en las elecciones legislativas de 2026, con el objetivo de ser primer ministro, liderando la coalición Bulgaria Progresista.

Victoria, pero con matices

En los comicios de este domingo, ha quedado en segundo lugar, a cierta distancia, el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), liderado por el tres veces primer ministro Boiko Borisov, con alrededor del 16 % de los votos.

La coalición europeísta de corte liberal Continuemos el Cambio- Bulgaria Democrática (PP-DB) lograría hasta el 14,3 %, mientras que la formación DPS-Nuevo Comienzo, liderada por un empresario sancionado por EEUU y Reino Unido por corrupción, sumaría hasta el 8,4 %.

También entraría en el Parlamento la formación ultranacionalista y prorrusa Resurrección, con hasta el 5 %, que ha experimentado una caída notable desde el 13 % logrado en las pasadas elecciones de octubre de 2024 y que se atribuye a un trasvase de votantes a Radev. La última formación con presencia parlamentaria sería el Partido Socialista (BSP), heredera de la formación comunista que dirigió el país en el pasado régimen, con hasta el 4,2 %.

En caso de que Radev logre hasta el 39 % de los votos que augura Trend, eso se traduciría en hasta 111 diputados de los 240 del Parlamento búlgaro, y podría alcanzar una mayoría con el apoyo del BSP, que sumaría hasta 11 escaños.