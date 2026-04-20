El autor del tiroteo que ha matado a 8 menores de edad en Luisiana es el padre de 7 de las víctimas

Se llama Shamar Elkins y las autoridades de Luisiana lo han identificado como el autor del tiroteo que mató a 8 menores de edad. Según los investigadores, Elkins era el padre de 7 de las 8 víctimas. Se trata del tiroteo más mortífero de Estados Unidos desde 2024 y ha ocurrido en Shreveport, una ciudad del interior que tiene casi 200.000 habitantes.

El portavoz de la policía, Christopher Bordelon informó de que Elkins robó un vehículo para intentar huir del lugar de la masacre. Fue en esa persecución cuando después de un intercambio de disparos con los agentes fue abatido. Familiares del tirador citados por el medio New York Times aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente. Los motivos del ataque, por el momento no han sido concretados.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años. En el suceso además de los 8 fallecidos resultaron heridas dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad. Elkins fue veterano y durante más de 10 años sirvió en el Ejército estadounidense. Recientemente publicó en sus redes sociales fotografías con sus siete hijos, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

El alcalde de la localidad, Tom Arcenaux, dijo que esta era "tal vez la situación más trágica" que haya vivido la ciudad. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, nacido en Shreveport, lamentó en redes sociales "la tragedia sin sentido de hoy" y señaló que está en contacto con las autoridades locales para colaborar en la investigación.

Según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país, este es el tiroteo más letal en el país desde hace dos años. La investigación está abierta y los agentes ya han indicado su complejidad después de que en un primer momento fuese descrito como un "altercado doméstico".

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