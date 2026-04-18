Carlos Casaucau ha recorrido Europa con su vespa a sus 66 años

Carlos Casaucau ha demostrado que después de la jubilación la vida puede seguir siendo entretenida. A sus 66 años, se ha embarcado en una gran aventura junto a su vespa: "Visitar las 27 capitales de la Unión Europea, Gales, Inglaterra...", nos ha contado Carlos, cumpliendo así el sueño de viajar con su moto.

Salió el 1 de julio desde su Zaragoza natal y la primera parada fue Madrid. Lisboa fue la segunda ciudad que visitó y de ahí cogió un ferri hasta Dublín, que se convirtió en la tercer punto de la ruta, que duraría 75 días y 17.000 kilómetros.

Cada jornada implicaba largas horas sobre el asiento recto de la vespa, por lo que había que buscar la postura más cómoda: "El asiento de la vespa es recto, entonces llegaba un momento en el que el culo comenzaba a molestar, pero te echas hacia atrás y ya te da en otra parte del cuerpo", bromeaba el zaragozano.

Aprendiendo idiomas

La preparación de la aventura no fue tarea sencilla. Carlos tuvo que aprender idiomas para comunicarse con la gente de los países y también aprendió conceptos básicos de mecánica por si tenía que reparar la moto.

Más allá de la ilusión del reto, Casaucau le dio una visión solidaria. El jubilado recaudó hasta 4.000 euros para ayudar a la Asociación Española Corea Huntington, una enfermedad que va desgastando las neuronas: "Es como meter en una coctelera alzheimer, la Ela y el parkinson, lo meneas y lo viertes poco a poco, te sale un Huntington como la copa de un pino", explicaba Carlos.

Una amistad más allá del viaje

Para Casaucau, la moto sigue siendo indispensable en su día a día, confirmando que "es el vehículo que más uso. Voy a la compra y ahí meto el pan, las patatas, las naranjas...". Después de su historia por el continente, Carlos ha escrito un libro con sus anécdotas y recuerdos junto a su amiga.

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