Cobolli rompe a llorar al vencer a Zverev tras enterarse de la muerte de un niño de 13 años de su club

Flavio Cobolli vivió uno de los días más intensos de su carrera. El tenista italiano, de 23 años y número 16 del mundo, firmó el mejor triunfo de su trayectoria al derrotar al primer cabeza de serie y vigente campeón del ATP 500 de Múnich, Alexander Zverev, pero la emoción terminó desbordándole.

Tras sellar su pase a la final con un contundente 6-3 y 6-3 en poco más de una hora, Cobolli se derrumbó en la pista. No podía contener las lágrimas. No era solo por la victoria. Su mente estaba en Mattia Maselli, un joven de 13 años de su mismo club, el Tennis Club Parioli, fallecido días antes.

"Cada paso que dé pensaré en ti"

El italiano había recibido la noticia tras clasificarse para semifinales y ya entonces le dedicó un mensaje en redes sociales: "Cada punto que juegue, cada pelota que toque, cada paso que dé, pensaré en ti. Jugaré por ti y te llevaré conmigo a dondequiera que vaya. Recuerdo tu sonrisa cuando me pedías las cosas, eras un chico soleado, lleno de energía y con muchas ganas de aprender. Acabo de terminar el partido y estoy conmocionado… la escuela de tenis sin ti nunca será lo mismo, pero te juro que nunca serás olvidado. Te quiero mucho".

Al día siguiente, Cobolli canalizó esa emoción en la pista y firmó una actuación impecable ante Zverev. Pero tras el último punto, toda la tensión acumulada salió a la superficie: se sentó, se cubrió el rostro con la toalla y rompió a llorar desconsoladamente.

Minutos después, volvió a recordar a su amigo con otro mensaje. "Una victoria especial la de hoy. No solo por el tenis, sino por algo más importante. Pienso en Mattia, un niño de mi club en Parioli. Esta es para ti".

Una victoria histórica marcada por el dolor, el recuerdo y un homenaje que ha conmovido al mundo del tenis.

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