Montero denuncia el uso "partidista" del PP de la comisión de la SEPI: "Estoy aquí como candidata del PSOE en Andalucía"

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este lunes al Partido Popular de utilizar su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales".

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria.

La dirigente socialista ha sostenido que su citación "no es otra que quitarla de la campaña de Andalucía" y ha acusado a los populares de intentar "dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, ha insistido en que, a su juicio, esta actuación responde "solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía".

Montero desvincula la investigación de la SEPI de su etapa

Ya en el seno de la comisión, Montero ha defendido que la investigación de la Guardia Civil al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, se refiere a un periodo posterior a su etapa al frente de la empresa pública.

Según ha explicado, cuando compareció hace unos meses en otra comisión del Senado, Fernández "no estaba en ninguna situación que permitiera sospechar" de los hechos conocidos posteriormente.

"Lo que se investiga del señor Vicente Fernández fue de un periodo posterior a su salida de la SEPI. Para que todo el mundo lo sepa, no se investiga por parte de los tribunales su actuación en la SEPI", ha subrayado.

Montero ha defendido además que su nombramiento respondió a criterios "estrictamente técnicos y profesionales". No obstante, al ser preguntada por el Partido Popular sobre si mantiene su defensa de la honradez del exresponsable, ha reconocido que, tras las informaciones conocidas, se está "ante otra situación". al tiempo que ha apelado a confiar en la actuación de la Justicia para esclarecer los hechos.

Defensa de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra

Durante su intervención, la exministra ha defendido también la "legalidad" de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI.

Montero ha subrayado que ambas operaciones se tramitaron conforme a un procedimiento "perfectamente establecido" y que fueron avaladas por instancias tanto nacionales como europeas.

"No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías", ha afirmado, insistiendo en que estos procesos cuentan con el respaldo de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (IGAE).

En concreto, ha recordado que el préstamo a Air Europa fue avalado por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea. En el caso de Plus Ultra, ha señalado que los tribunales analizaron la operación durante dos años y concluyeron que se actuó conforme a la "legalidad".

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