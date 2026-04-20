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CASO BEGOÑA GÓMEZ

La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por cuatro delitos y la retirada del pasaporte por "riesgo de fuga"

En el escrito, solicitan 24 años de prisión para Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También reclaman 22 años de cárcel para su asistente, Cristina Álvarez y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

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Begoña Gómez EUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Este lunes, la acusación popular ha remitido en un escrito la petición de pena para el juicio de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que tendrá lugar ante un jurado popular. Según informa Europa Press, es la dirección técnica de 'Hazte Oír' quien pide 24 años de prisión para Begoña Gómez, a quien acusan de cometer cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

También reclaman 22 años de cárcel para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés, por beneficiarse presuntamente de diversos contratos con la administración pública.

Además, el texto insta que se cite a declarar como testigo en el juicio a Pedro Sánchez, que se establezca una fianza para asegurar sanciones económicas, aunque sin determinar una cantidad exacta, y las siguientes medidas cautelares: que se le prohíba abandonar el territorio nacional a Gómez sin previa autorización judicial por "riesgo de fuga", que se le retire el pasaporte y que tenga la obligación de comparecer ante el jurado cada quince días.

En su escrito de acusación, la organización Hazte Oír, en representación de las diversas acusaciones populares de la causa, considera que existe "un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres". También sostiene que la investigación encabezada por el juez Juan Carlos Peinado demuestra que la mujer del presidente utilizó su posición institucional para influir en decisiones públicas y obtener ventajas económicas y profesionales en el ámbito privado y universitario.

La asociación ultracatólica justifica el llamamiento como testigo al presidente del Gobierno, ya que "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".

Begoña se queja a la Audiencia Nacional

Begoña Gómez, por su parte, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid en el que solicita la nulidad de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dar por concluida la investigación y proponer su procesamiento. Según el documento, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Gómez considera que durante el proceso se han vulnerado derechos fundamentales, en especial el derecho a la defensa.

En su escrito, Gómez niega que existan indicios sólidos que sustenten los cuatro delitos que se le atribuyen y cuestiona además la decisión del juez de proponer que el caso sea juzgado por un tribunal de jurado, señalando que esta medida no ha sido suficientemente justificada.

En este sentido, Cristina Álvarez también ha presentado su propio escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid. En él solicita que se archive de la causa contra ella y coincide en rechazar que el caso deba ser juzgado por un jurado.

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