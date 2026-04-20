Feliciano López, sobre la lesión de Alcaraz: "Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros"

El mundo del tenis se pregunta cuándo volverá Carlos Alcaraz a las pistas. Su lesión en la muñeca derecha, por la que se bajó del Conde de Godó y del Mutua Madrid Open, mantienen en vilo a los aficionados y la gran pregunta es si el murciano estará recuperado para jugar el Internazionali BNL d'Italia (del 6 al 17 de mayo) y Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio). El jugador de El Palmar, que se lesionó en su estreno en el Godó ante Otto Virtanen, es el actual campeón de esos dos torneos y debe defender 3.000 puntos en Roma y París.

"Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", señalaba el ganador de siete grand slam el pasado viernes.

Sin detalles concretos de la lesión que sufre en su muñeca derecha, todo son conjeturas e hipótesis, pero Feliciano López analizó anoche en los micrófonos de Radioestadio Noche de Onda Cero la actual situación del pupilo de Samu López.

"Yo he tenido esa lesión, es una lesión, por lo que he podido oír, yo no he hablado con él y ni he hablado tampoco con el médico, pero por lo que he podio escuchar es una lesión muy típica del mundo del tenis. Yo creo que el tendón de la muñeca lo tiene un poco inflamado, imagino, espero que no esté roto y ahora toca recuperar porque no es una lesión muscular por sobrecarga porque has llegado cansado de Montecarlo y te puede pasar algo así", explica Feliciano López.

"Es una lesión que en la muñeca hay muchos pequeños huesos, tendones... Yo estuve dos meses parado más o menos. No sé cómo es la suya (su lesión) y el alcance. Yo estuve dos meses, pero claro, yo cuando me lo hice no podía casi sostener la raqueta en la mano hasta que pasaron unos días. Él terminó el partido. Bueno, al final yo lo que le deseos es que se recupere lo antes posible porque es una temporada importante para él. Es verdad que Carlos gana en todas las pistas, pero es Madrid, luego viene Roma y luego viene Roland Garros, donde además defiende el título. Son 4.000 puntos en juego y el prestigio de tres grandísimos torneos. Entonces, Madrid no, Roma se me antoja casi imposible y ojalá que esté para Roland Garros", indica el extenista y director del Mutua Madrid Open.

El exjugador toledano y ganador de siete títulos ATP también apuntó lo qué supone para el Mutua Madrid Open que Alcaraz no esté presente por segundo año consecutivo.

"El golpe emocional de no tener a Carlos es duro, pero el que realmente está jodido es él. La muñeca de un tenista es complicada, espero que el tendón no esté roto", afirma Feliciano López.

"Ves jugar a Jódar y ves a un jugador muy maduro"

El director del Mutua Madrid Open también elogió a Rafa Jódar, después de que alcanzara las semifinales del Conde de Godó.

"Lo que ha hecho Jódar en tan poco tiempo es diferente. Es muy bueno, lo que he visto de él me encanta. Le ves jugar y ves a un jugador muy maduro", analiza Feliciano López.

Por último, Feliciano López habló sobre Jannik Sinner y su condición de gran favorito en Madrid, ante las ausencias de Alcaraz y Djokovic.

"La distancia entre Sinner y Alcaraz con los demás se está ampliando cada vez más... El que mejor ha jugado históricamente en Madrid es Zverev. Si me preguntas quién puede ser el le pueda arrebatar el título a Sinner te diría que él", concluye Feliciano López.