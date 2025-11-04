Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La advertencia de una leyenda del tenis italiano a Carlos Alcaraz: "O se mantiene concentrado o nunca volverá a vencer a Sinner"

El que fuera campeón de Roland Garros en 1976 explica que Sinner se ha convertido en un jugador "prácticamente invencible".

Jannik Sinner, en la final del Rolex Paris Masters ante Felix Auger-Aliassime

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La dinámica ha cambiado en las últimas semanas en la cima del tenis mundial, ahora es Jannik Sinner el rival a batir, el jugador más en forma y quien despacha sus partidos con una victoria detrás de otra. El de San Cándido llega a las Nitto ATP Finals tras coronarse en el ATP500 de Viena y el Rolex Paris Masters, su primer masters 1.000 de la temporada, y recuperar el número 1 de la ATP.

Carlos Alcaraz, que salió del US Open con el sexto grand slam de su carrera y el primer puesto del ranking, ha ido cediendo terreno con su rival pese a sumar su octavo titulo del año en el ATP500 de Tokio. El fenómeno de El Palmar se ausentó de Shanghái por lesión, cayo en la final de la Six Kings Slam ante Sinner y cedió a las primeras de cambio ante Cameron Norrie en el Masters de París, en su nueva sede de la Défense Arena. Y es que el murciano ha visto como Sinner le arrebataba el trono del tenis mundial este domingo, todo pese a que ha firmado la mejor temporada de su carrera con ocho títulos y un balance, hasta la fecha de 67 victorias y ocho derrotas.

El pulso que mantienen el español y el italiano ha marcado los dos últimos años en el circuito, habiéndose repartido los últimos ocho grand slam y los principales torneos del calendario. El cara a cara sigue siendo favorable para el murciano (10-5) y este año Jannik solo ha logrado ganar a Carlos en la final de Wimbledon. En cambio, el de El Palmar ha superado al de San Cándido en la final de Roma, la final de Roland Garros, la final de Cincinnati y la final del US Open.

Panatta, sobre Sinner: "Ahora es prácticamente imbatible"

Pese a que el head to head sigue reflejando la superioridad de Carlos Alcaraz, una leyenda del tenis italiano opina que el murciano debe mantenerse concentrado y con todas las luces encendidas si no quiere que eso cambie. Adriano Panatta, ganador de Roland Garros en 1976 y compatriota de Jannik Sinner, sostiene que el de San Cándido se ha convertido en un jugador "prácticamente invencible" en las últimas semanas.

"Alcaraz tiene que tener cuidado. O se mantiene concentrado en todos los partidos, o nunca volverá a vencer a Sinner. Ahora, Jannik se ha vuelto prácticamente invencible y Carlos podría tener un mal día y perder, pero eso nunca le sucederá a Sinner en una primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona", aseguró Adriano Panatta en una entrevista a La Domenica Sportiva.

El extenista italiano, nacido en Roma el 9 de julio de 1950 y ganador de diez títulos ATP, subrayó la madurez de Sinner y los cambios que ha implementado en su juego desde la final del US Open.

"Ahora bromea con Cahill, algo que antes no hacía. Está experimentando con muchas cosas, sigue aprendiendo de forma constante. No es que antes no hiciera dejadas, pero ahora las usa mucho más. Saca mejor y su actitud en la cancha también parece más relajada. Es consciente de su potencial, ahora es prácticamente imbatible", concluye Adriano Panatta.

