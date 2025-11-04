Muere Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923, tras sufrir un infarto en pleno partido

El fútbol serbio está de luto. Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923, falleció a los 44 años tras desplomarse durante el encuentro de liga que su equipo disputaba ante el Mladost en Lučani.

El suceso ocurrió en el minuto 22 de partido, cuando el técnico se desplomó repentinamente en el banquillo. Los servicios médicos intervinieron de inmediato y lo trasladaron de urgencia al hospital más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

El árbitro decidió suspender el partido en cuanto se conoció la gravedad del incidente. Minutos después, los jugadores de ambos equipos se derrumbaron sobre el césped, mientras el estadio permanecía en silencio.

Comunicados de la Federación y el club

La Federación Serbia de Fútbol confirmó el fallecimiento con un comunicado en el que expresó su "profundo dolor e incredulidad" por la pérdida del entrenador. "Mladen Zizovic falleció durante el partido entre el Mladost y el Radnički 1923. Toda la familia del fútbol serbio está de luto", señalaba la nota oficial.

El Radnički 1923 también compartió un mensaje en sus redes sociales. "Nuestro club ha perdido no solo a un gran profesional, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron", escribió la entidad, que trasladó su pésame a la familia y allegados del técnico.