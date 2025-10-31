Un extenista francés critica la actitud de Alcaraz ante Norrie: "Fue en contra de todo lo que..."

La derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie dejó una imagen del tenista murciano casi olvidada, su peor partido de la temporada y retrotrayéndose al pasado mes de marzo cuando cayó ante David Goffin en su estreno en el Miami Open. Desde aquella dura derrota, el murciano se transformó y firmó una increíble racha alcanzando la final en sus siguientes nueve torneos y levantado el titulo en siete (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio). Solo dos derrotas (finales del Godó y Wimbledon) desde marzo hasta su colapso del pasado lunes frente a Norrie.

El traspié del murciano puede tener consecuencias en el ranking de la ATP y Sinner podría recuperar el liderato del tenis mundial, una posición que perdió tras la final del US Open. Carlos Alcaraz ya se centra en las Nitto ATP Finals, donde tratará de mejorar la versión que ofreció en la pista de la Défense. "Voy a intentar olvidarlo. Hay partidos que vale la pena ver, pero de este no voy a sacar ninguna clave. Todo han sido malas sensaciones y cabreo. Este tipo de partidos pueden pasar, pero voy a trabajar para que no se repita", admitió Alcaraz tras perder ante Norrie.

"Las sensaciones han sido muy malas, estoy muy decepcionado con el nivel que he demostrado, tenísticamente y de todo. No he encontrado soluciones, incluso en el primer set aunque lo haya ganado, no he tenido buenas sensaciones. He cometido muchos errores en primeras bolas, he jugado muy precipitado. No sé qué ha pasado. Vine bien, descansado tras saltarme Shanghai, con la batería cargada. Me preparé bien en casa. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Este es un torneo en el que no puedo jugar bien. Todo el crédito a Norrie, pero estoy muy decepcionado con mi nivel", reconocía el actual número 1 tras su partido ante Norrie.

Lo cierto es que en París se vio a un Alcaraz contrariado consigo mismo y buscando explicaciones en su banquillo. "No siento nada la bola, cero. No puedo jugar, imposible. Es peor que Montecarlo. Todo, todo (lo hago mal). Sólo se salva el saque", explotaba el murciano en pleno partido.

"Su relación con este torneo es complicada"

Y es que hacía muchos meses que no se veía a Alcaraz sin respuestas en una pista de tenis, una imagen que ha sido subrayada por el extenista Nicolas Escudé, quien quiso incidir en ese aspecto a la hora de analizar la inesperada derrota del número 1 de la ATP en su estreno en el Rolex Paris Masters.

"Vimos a un Alcaraz al borde de la indiferencia, quejándose de las sensaciones que estaba teniendo, intercambiando largas conversaciones con los miembros de su equipo después de perder el segundo set. Fue en contra de todo lo que ha estado haciendo durante los últimos meses. Es sorprendente. Pero por el momento, su relación con este torneo es complicada", apuntó Nicolas Escudé en declaraciones a Eurosport France.

El que fuera número 17 del mundo y ganador de cuatro títulos ATP también se mostró crítico con la decisión de la organización del torneo parisino de llevarse la sede de Bercy a La Défense Arena, apuntando a la lentitud de la actual pista.

"De los 54 errores directos de Alcaraz, dos tercios se deben a que se vio afectado por la lentitud. En el momento de golpear, no estaba a la distancia correcta de la pelota, debido a la lentitud de la pista", analizó el extenista francés en declaraciones recogidas por RMC Sport.

"Queremos intentar hacer que se juegue todo el año en la misma superficie, ver todo el año lo mismo, a los mismos jugadores", opinó Nicolas Escudé en una clara crítica a las condiciones de la pista de La Defénse Arena.