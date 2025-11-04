Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Marcos Llorente

Marcos Llorente reivindica sus rutinas con estudios científicos: "La gente está despertando"

El jugador del Atlético de Madrid vuelve a pronunciarse en redes sobre sus hábitos de salud y descanso, citando estudios científicos que respaldan sus rutinas más polémicas.

Marcos Llorente

Marcos LlorenteEFE

Ángel Granero
Publicado:

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha vuelto a publicar un nuevo mensaje en el que defiende sus hábitos de vida y descanso. El centrocampista rojiblanco, conocido por sus peculiares rutinas vinculadas con la alimentación natural, el descanso y la exposición a la luz solar, ha compartido varios estudios que, según afirma, respaldan muchas de las rutinas por las que ha sido criticado en los últimos meses.

"Os creéis que los ritmos circadianos son una tontería, las gafas y la luz roja una moda…", comienza diciendo el jugador rojiblanco. Llorente hace alusión directa a quienes se burlaron de sus teorías sobre los ritmos circadianos, las gafas con filtro amarillo y el uso de luces rojas para mejorar el descanso. "Hace tiempo hablé sobre ello y muchos se rieron. A ver qué dicen ahora los que lo desmentían", ha escrito el jugador. "Y sí, doy 'pataditas a un balón'…Pero mientras algunos solo miran una pantalla, yo llevo años estudiando cómo funciona la biología", se reivindica.

"La ciencia les ha pasado por encima"

El futbolista sostiene que la luz artificial nocturna puede tener efectos negativos sobre la salud, como un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas o incluso cáncer. "Tu cuerpo entiende el mundo por la luz y por la oscuridad. Si confundes al reloj interno, te cargas el sistema", asegura, insistiendo en que la biología humana responde a ritmos naturales que no deben alterarse.

Llorente ha agradecido a los expertos que, según dice, le inspiraron a investigar sobre estos temas, y subrayó que sus conocimientos provienen de la práctica y la observación directa, no de la academia. "No aprendí en universidades, aprendí en mi piel, bajo el sol y escuchando a mi cuerpo", concluye.

"La biología es la biología y no necesita estudios. Pero justo estos días atrás han aparecido algunos interesantes y para los que necesitáis más evidencia para lo evidente os los voy a dejar aquí junto a otros. (...) La gente está despertando" concluye.

