Liverpool - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

El Real Madrid visitará Anfield por segunda temporada consecutiva en la liguilla de la Champions League, y lo hará tras firmar uno de sus mejores arranques de la historia y después de haber ganado sus tres primeros duelos en la competición europea (Marsella, Kairat Almaty y Juventus), mientras que los reds buscarán hacerse fuerte en casa tras unas semanas convulsas en cuanto a resultados.

El Madrid llega lanzado a Anfield

Los de Xabi afrontan uno de los grandes partidos de la temporada, y pese a caer rotundamente en el derbi de hace unas semanas, la reciente victoria ante la Juve y el Barça ha inyectado energía en la plantilla, además del liderato liguero que ostenta tras el pinchazo culé en el Pizjuán y recientemente en el Clásico. El Madrid se presenta en Anfield ganando 13 de los primeros 14 partidos y tres días después de meterle cuatro al Valencia. Buscarán además la revancha después de la derrota del año pasado (2-0) en la que Mbappé "tocó fondo" y falló el penalti del 1-1. Ahora, se presenta en su mejor momento, tras recoger la Bota de Oro y con 18 goles en 14 partidos.

Por otra parte, el Liverpool comenzó bien la campaña con seis victorias seguidas, pero a finales de septiembre comenzó un bache de cuatro derrotas consecutivas ante Crystal Palace, Galatasaray (Champions), Chelsea, Manchester, Brentford y Crystal Palace de nuevo, entre todos estos encuentros solo ganó al Eintracht. Eso sí, al menos llega tras haber calmado las aguas con una victoria ante el Aston Villa.

Eso sí, será un duelo en el que ambos conjuntos no podrán contar con varios jugadores importantes, el Liverpool tiene las bajas de Alisson, Chambers, Bajcetic, Isak, Frimpong, Jones, Leoni, Scanlon y Williams; mientras que los blancos tienen las ausencias de Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono (baja de última hora por una pubalgia).

Posibles onces del partido de hoy

Por otra parte, estos pueden ser los onces de Arne Slot y Xabi Alonso para el encuentro de hoy en Anfield:

LIVERPOOL: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Ekitike y Gakpo.

REAL MADRID: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde: Camavinga; Tchouaméni, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Liverpool-Real Madrid

Además, el mejor partido de esta cuarta jornada de Champions League entre Liverpool y Real Madrid se disputará este martes 4 de noviembre a las 21:00 en Anfield (Liverpool), y podrás seguir la retransmisión en directo del partido, la previa, los onces oficiales y la última hora en la web de Antena 3 Deportes.

