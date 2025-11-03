Sara Sorribes aparca la retirada y anuncia su vuelta al circuito: "He podido parar, respirar y vivir la vida"

El tenis español tiene de vuelta a una de sus mejores raquetas en el circuito femenino. Sara Sorribes, campeona del Mutua Madrid Open 2024 en dobles y bronce en los Juegos de París en la misma modalidad, ha anunciado que regresa al circuito WTA tras seis meses de parón para cuidar su salud mental.

"He aprendido a tocar el piano, he hecho yoga, he pasado tiempo en familia. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida"

La castellonense de 29 años ha anunciado la noticia en una charla con Nara Seguros en la que ha analizado sus últimos meses lejos de la competición: "Han sido muy especiales. Por primera vez en mucho tiempo he podido parar, respirar, y vivir la vida sin la presión constante de competir. He hecho cosas que siempre había querido hacer y nunca encontraba el momento: aprender a tocar el piano, practicar yoga, pasar mucho tiempo con mi familia... Creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida".

Por otra parte, la española volverá a las pistas el 17 de noviembre en la gira latinoamericana (Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador...).

Seis meses sin competir

La destacada doblista dejó la raqueta a un lado a mitad de abril después de enlazar malos resultados y de reconocer abiertamente que estaba sufriendo: "Vengo sufriendo desde hace muchos meses dentro de una pista de tenis... He perdido la ilusión por entrenar, por mejorar e incluso por ir a los torneos", dijo entonces. Ahora, medio año después, se alegra de haber tomado una decisión nada común en deportistas de élite: "Mi cabeza necesitaba un descanso.... Como deportista, tienes la sensación de que estás fallando, de que no deberías parar. Pero entendí que cuidar de mí era lo más importante", explica.

"He aprendido a hablar, pedir ayuda y ser más amable conmigo"

Han sido seis meses en los que Sorribes, además de descansar y reconectar consigo misma, ha sacado más de una lección de vida: "He aprendido el valor de hablar, de pedir ayuda y de no esconder lo que te pasa. Durante mucho tiempo intentas seguir adelante sin mostrar debilidad, pero cuando te atreves a compartirlo, cuando lo dices en voz alta, algo cambia. Te sientes escuchada, comprendida, y eso ya es un paso enorme. También he aprendido a ser más amable conmigo misma, a no exigirme tanto...", cuenta a Nara Seguros.

Septiembre, "el punto de inflexión"

Además, Sara ha detallado el momento en el que creyó que podía regresar a la competición: "Septiembre fue un punto de inflexión. Volví a disfrutar del deporte sin exigencias, simplemente por placer. Creo que ha llegado en el momento perfecto; si hubiera esperado más, quizás me habría costado reencontrar ese impulso".

Sara, de 29 años, disfrutó de su mejor ranking en 2022, cuando llegó a ser la 32º mejor raqueta del circuito WTA, y ha ganado dos títulos individuales (Cleveland y Guadalajara) y seis en dobles, entre ellos el Masters 1000 de Madrid de 2024. No obstante, su gran hito como tenista profesional fue colgarse el bronce en la modalidad de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a Cristina Bucsa. La gladiadora del tenis español vuelve a rugir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.