Maribel Vilaplana borró todos los mensajes que tenía con Mazón tras la comida en El Ventorro el día de la DANA

Maribel Vilaplana y Carlos Mazón comieron en El Ventorro el día de la DANA durante cerca de cuatro horas. Maribel Vilaplana ha contado ante la jueza todo lo que ocurrió en ese encuentro.

Maribel Vilaplana

Maribel Vilaplana borró todos los mensajes que tenía con Mazón | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

La periodista que comió durante cerca de cuatro horas con Carlos Mazón el día de la DANA, Maribel Vilaplana, testificó este lunes ante la jueza en el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Vilaplana declaró que el president de la Generalitat no sabía lo que estaba ocurriendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, a eso de las 18:45 horas. A su llegada a los juzgados se vivieron momentos de verdadera tensión.

Vilaplana rompió a llorar durante el interrogatorio. Señala que Mazón y ella no hablaron de la DANA en el transcurso de esa comida, a la vez que reconocía que Mazón atendió varias llamadas, pero ella no pudo escuchar lo que decía. La periodista también reconoció que volvió a hablar con él esa madrugada de la catástrofe y que borró todos los mensajes que tenía con el presidente de la Generalitat.

Vilaplana considera que Mazón no estuvo incomunicado

Maribel Vilaplana considera que Mazón no estuvo incomunicado. De hecho, el dueño del restaurante en el que comieron, El Ventorro, llevó a la mesa unos documentos para que Mazón los firmase, según explicó. Además, insistió en que si ella hubiese oído sonar el teléfono, le hubiese dicho al president que lo cogiese, por lo que, si sonó y no lo cogió, pudo ser que lo colgase.

Al parecer, según relató, ella le propuso al president salir del reservado para que éste hablase con tranquilidad a partir de las 17:30 horas, momento en el que cuenta que recibió un buen número de llamadas, entre ellas una de la entonces consellera de Interior Salomé Pradas. Contó que ante tal número de llamadas, ella sacó su portátil para seguir trabajando.

También señala que el president no le contó nada sobre las conversaciones que mantenía y que en ningún caso escuchó nada sobre DANA, Cecopi o lluvias.

¿De qué hablaron durante la comida?

Sobre los asuntos que trataron durante la comida, Vilaplana aseguró que Mazón le propuso un puesto directivo en la televisión autonómica (À Punt), lo que ella rechazó, y que el president le dijo que le explicase en qué consistía su trabajo.

En este punto de la conversación, Vilaplana le dijo que le "enervaba" que no se utilizara más el valenciano. Mazón respondió que no se sentía cómodo en esa lengua, por lo que ella se ofreció a asesorarle en esta materia.

