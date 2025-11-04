Dani Izquierdo, récord de Monte Perdido: "Si lo intento es que lo veo posible"

Dani Izquierdo es el nuevo rey de Monte Perdido, el alpinista soriano ha logrado un nuevo nuevo récord de ascenso y descenso de la cumbre más alta del Pirineo aragonés, de 3.355 metros de altura.

Izquierdo, afincado en Jaca, paró el crono en 4:16:40, superando en casi cinco minutos el anterior récord de Aritz Egea que lo logró en 4:21:31.

La clave de la bajada

El montañero soriano afrontaba el reto con cautela dadas las nevadas que habían cubierto gran parte de la cima el día anterior, además de los imponentes "41 kilómetros y los 2.300 metros de desnivel" de la ruta, señalaba.

El recorrido parte de Torla y finaliza en el mismo punto, donde la Guardia Civil es la encargada de cronometrar los tiempos. "Le dan al cronómetro, te echas una foto en la cima y cuando llegan le dan pausa al cronómetro", expresaba Izquierdo.

El récord a batir era la marca de Aritz Egea de 4:21:31 en el año 2016, y aunque el ascenso se le complicó y los tiempos no parecían ir de su lado, el descenso fue el momento en el que brilló para recortarle minutos al cronómetro y finalizar en 4:16:40. "La bajada se me da un poco mejor", reconoció.

Dani no sólo batió el récord, sino que lo hizo por caside diferencia. Aunque hubo momentos complicados como cuando se encontró con las chimeneasde Monte Perdido, nunca perdió la concentración y las ganas de superarse a él mismo. "", mencionaba.

Para recopilar esta gran hazaña, ya se está preparando un documental que recogerá su camino al récord entre las espectaculares vistas del Pirineo Aragonés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.