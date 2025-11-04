Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Montañismo

Dani Izquierdo, récord de Monte Perdido: "Si lo intento es que lo veo posible"

El montañista soriano bate la marca de ascenso y descenso de la cumbre más alta del Pirineo aragonés, rebajando en cinco minutos el récord que logró Aritz Egea en 2016.

Dani Izquierdo descendiendo el Monte Perdido

Dani Izquierdo establece un nuevo récord de ascenso y descenso del Monte Perdido | Antena 3 Deportes

Publicidad

Estíbaliz Alcívar | Joaquín Albareda
Publicado:

Dani Izquierdo es el nuevo rey de Monte Perdido, el alpinista soriano ha logrado un nuevo nuevo récord de ascenso y descenso de la cumbre más alta del Pirineo aragonés, de 3.355 metros de altura.

Izquierdo, afincado en Jaca, paró el crono en 4:16:40, superando en casi cinco minutos el anterior récord de Aritz Egea que lo logró en 4:21:31.

La clave de la bajada

El montañero soriano afrontaba el reto con cautela dadas las nevadas que habían cubierto gran parte de la cima el día anterior, además de los imponentes "41 kilómetros y los 2.300 metros de desnivel" de la ruta, señalaba.

El recorrido parte de Torla y finaliza en el mismo punto, donde la Guardia Civil es la encargada de cronometrar los tiempos. "Le dan al cronómetro, te echas una foto en la cima y cuando llegan le dan pausa al cronómetro", expresaba Izquierdo.

El récord a batir era la marca de Aritz Egea de 4:21:31 en el año 2016, y aunque el ascenso se le complicó y los tiempos no parecían ir de su lado, el descenso fue el momento en el que brilló para recortarle minutos al cronómetro y finalizar en 4:16:40. "La bajada se me da un poco mejor", reconoció.

Dani no sólo batió el récord, sino que lo hizo por casi cinco minutos de diferencia. Aunque hubo momentos complicados como cuando se encontró con las chimeneas verticales de Monte Perdido, nunca perdió la concentración y las ganas de superarse a él mismo. "Si lo intento es que lo veo posible", mencionaba.

Para recopilar esta gran hazaña, ya se está preparando un documental que recogerá su camino al récord entre las espectaculares vistas del Pirineo Aragonés.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Jannik Sinner celebra su victoria en el Rolex Paris Masters

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal junto a su padre

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anuncia su compromiso con su novia de 23 años

Dani Izquierdo descendiendo el Monte Perdido

Dani Izquierdo, récord de Monte Perdido: "Si lo intento es que lo veo posible"

Álex Márquez, en un acto en Madrid

Álex Márquez, tras el doblete histórico con su hermano Marc: "Es el mejor regalo para nuestros padres"

Marcos Llorente
Marcos Llorente

Marcos Llorente reivindica sus rutinas con estudios científicos: "La gente está despertando"

Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923,
Fútbol serbio

Muere Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923, tras sufrir un infarto en pleno partido

Bellingham y Mac Allister
Champions League

Liverpool - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Anfield acoge por segunda temporada consecutiva uno de los mejores partidos del planeta fútbol. Los blancos buscan seguir invictos y los reds levantar cabeza. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Liverpool-Real Madrid de la Champions League.

Imagen del homenaje del Real Madrid a Diogo Jota
Homenaje Diogo Jota

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

El club blanco tuvo un precioso gesto dejando un ramo de flores blancas y dos cartas, una del Madrid y otra más personal de su excompañero Alexander Arnold.

Carlos Alcaraz tras perder ante Norrie en París

Lo que 'esconde' el batacazo de Alcaraz en París: ¿por qué se ha llevado dos bonus millonarios?

Ben Yedder en una imagen de archivo

Ben Yedder, ex del Sevilla, será juzgado por violación

Cristiano Ronaldo y Messi

Cristiano Ronaldo, en una nueva entrevista con Piers Morgan: "¿Messi mejor que yo?.."

Publicidad