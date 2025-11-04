Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La UCO destapa los 'whatsapps' de Koldo presionando a Torres para pagar a Aldama: "Si lo consigues, me dejo violar por ti"

El actual ministro, entonces líder de Canarias, se implicó personalmente en la compra de mascarillas a la empresa de Aldama, incluso se disculpó con Koldo por el retraso en los pagos: "He dado el golpe preciso en la mesa".

Ángel Víctor Torres y su conversación con Koldo García

Juan Muñoz
Publicado:

El nuevo informe UCO sobre el caso mascarillas implica a Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por su papel activo en las negociaciones de la trama junto a Koldo García, asesor de Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama.

El informe muestra que Koldo presionaba a Torres, por entonces presidente de Canarias, para agilizar el pago de facturas a la empresa de Aldama. Incluso refleja que el ministro llegó a disculparse con Koldo por los pagos pendientes.

"Me dijeron hace una semana y media que ya te pagaban y luego rollos y rollos. Pero ya estoy en aeropuerto hacia Tfe y resolveré esto", escribió Torres a Koldo el 14 de julio de 2020, tal y como recoge el informe de la Guardia Civil.

"Si lo consigues, me dejo violar por ti"

Uno de los mensajes reflejados en el informe y recibido por Torres el 5 de noviembre de 2020 muestra la petición de Koldo García al ahora ministro: "Por favor puedes intentar que acepte esto si lo consigues se acabo esta mierda me dicen y según yo leo no es tanto por dios si lo consigues me dejo violar por ti. Pos data lo último no".

El informe también recoge otros mensajes que demuestran la implicación de Torres en la compra de mascarillas con frases como "todo me toca a mi". El ministro incluso viajó a Madrid para reunirse con "Pedro" para completar el negocio.

"No aguanto más, solo me queda Pedro"

Ángel Víctor Torres se "desahogó" con Koldo tras las reticencias de Salvador Illa, ministro de Sanidad durante buena parte de la pandemia, para adquirir test antígenos de covid-19 a finales de 2020, llegando a decir: "No aguanto más, solo me queda Pedro".

"¿Estás con José Luis? Solo me queda Pedro. Lo intentaré pero si esto no sale por el capricho de un compañero, Illa, me bajo. No aguanto más. Presentaré el recurso y buscaré la manera de apartarme", dijo Torres a Koldo en uno de los mensajes.

