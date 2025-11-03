Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: "Habría dimitido hace tiempo"

El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. Mazón ha asegurado que si hubiese sido por él "habría dimitido hace tiempo" ya que "ha habido momentos durísimos para mí y para mi familia"."Apelo a esa mayoría para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat", ha anunciado.

Mazón ha anunciado su decisión tras un proceso de "reflexión personal" y después de haber mantenido varias "conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En las última horas la presión interna dentro del partido popular ha ido en aumento para que Mazón dé un paso al lado.

La comparecencia se produce en el mismo día en el que la periodista Maribel Vilaplana declara ante la juezade la DANA, que hace unos días solicitó que aportara el ticket del parking en el que estacionó su coche aquel día. Vilaplana está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja.

