Carlos Mazón
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: "Habría dimitido hace tiempo"
El popular realiza una "declaración institucional" tras varias conversaciones con Alberto Núñez Feijoo.
- Carlos Mazón pone punto y final a su gestión rodeado por las críticas de las víctimas de la DANA
- Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29O, llega al juzgado entre abucheos para dar explicaciones
- Carlos Mazón comparece para anunciar su futuro político tras reunirse con FeijóoCarlos Mazón comparece para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo
Publicidad
El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. Mazón ha asegurado que si hubiese sido por él "habría dimitido hace tiempo" ya que "ha habido momentos durísimos para mí y para mi familia"."Apelo a esa mayoría para elegir a un nuevo presidente de la Generalitat", ha anunciado.
Mazón ha anunciado su decisión tras un proceso de "reflexión personal" y después de haber mantenido varias "conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En las última horas la presión interna dentro del partido popular ha ido en aumento para que Mazón dé un paso al lado.
La comparecencia se produce en el mismo día en el que la periodista Maribel Vilaplana declara ante la juezade la DANA, que hace unos días solicitó que aportara el ticket del parking en el que estacionó su coche aquel día. Vilaplana está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja.
Más Noticias
- El Supremo propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por contratos irregulares de mascarillas
- Carlos Mazón pone punto y final a su gestión rodeado por las críticas de las víctimas de la DANA
- Concentraciones espontáneas de las asociaciones de víctimas de la DANA hasta bien entrada la noche en Valencia
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Yolanda Díaz critica la comparecencia de Mazón
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la comparecencia institucional en la que Carlos Mazón ha anunciado su dimisión.
"Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'. También ha señalado que las víctimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban"
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Rufian califica ha Mazón de "cobarde, falaz y perversa"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este lunes de "cobarde, falaz y perversa" el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Mazón carga contra la actuación del Gobierno
En su declaración, el líder de la Generalitat Valenciana ha criticado la actuación del Gobierno central: "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. La realidad es que nos quisieron dejar solos por estrategia política".
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Declaración de Maribel Vilaplana
La dimisión coincide con la declaración ante la jueza de Maribel Vilaplana. La periodista está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja.
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Mazón admite errores
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido haber cometido errores con los que convivirá toda su vida. No obstante asegura que ninguno fue por cálculo político o por mala fe.
Asegura que ha vivido doce meses "durísimos" tras los cuales ni él ni su familia están ya preparados para continuar.
Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: Mazón anuncia su dimisión
El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. "Si fuera por mi habría dimitido hace tiempo", ha señalado Mazón. "Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción", ha asegurado.
Publicidad