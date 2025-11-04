Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr FC, ha concedido una entrevista al presentador británico Piers Morgan en la que habla sobre el momento de su retirada y confiesa que "será pronto, pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré".

"¿Puedes imaginarte retirándote?", le pregunta Piers Morgan, a lo que Cristiano contesta lo siguiente: "Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", se sinceró Cristiano Ronaldo.

El delantero y leyenda del Real Madrid admite que "nada" llenará el vació que le deje su retirada.

"Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo. Pero tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", reconoce el delantero luso.

La entrevista, grabada en la 'cueva de hombre' de Cristiano en su casa de Arabia Saudí, como la definió Morgan, giró alrededor de varios temas, entre ellos la reciente entrada del futbolista al 'club' de multimillonarios, el primero en su deporte en hacerlo. Cristiano aseguró que no le gusta mucho gastar dinero en cosas caras y que es una persona "normal", para posteriormente recordar que compró un coche de alta gama hace unos días y mostrarse indeciso sobre cuántos vehículos tiene, aunque cree que unos 41.

Al ser preguntado sobre un jugador al que haya seguido la pista en los últimos 20 o 30 años, Cristiano respondió que no suele seguir a futbolistas.

"Veo partidos, a los jugadores (...) Veo, por ejemplo, a Brasil, porque tiene muchos jugadores, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká; veo a Argentina por los jugadores que tiene; veo a España...", apuntó Cristiano Ronaldo.

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión"

El mítico delantero portugués también habla sobre su hijo y su deseo de guiarle en los inicios de su carrera en el fútbol profesional.

"Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando... haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente", explica Cristiano Ronaldo.

Pìers Morgan también le pregunta a Cristiano Ronaldo por la eterna comparación con Leo Messi.

"Dicen que él es mejor que tú, ¿qué opinas?”, le pregunta el presentado británico. A lo que Cristiano responde tajante: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.