Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

El delantero portugués reconoce que ya vislumbra su retirada del fútbol y que lleva preparando desde los 25, 26 ó 27 años.

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FCReuters

Publicidad

Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr FC, ha concedido una entrevista al presentador británico Piers Morgan en la que habla sobre el momento de su retirada y confiesa que "será pronto, pero creo que estaré preparado, será duro, será difícil, sí, probablemente lloraré".

"¿Puedes imaginarte retirándote?", le pregunta Piers Morgan, a lo que Cristiano contesta lo siguiente: "Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", se sinceró Cristiano Ronaldo.

El delantero y leyenda del Real Madrid admite que "nada" llenará el vació que le deje su retirada.

"Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo. Pero tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", reconoce el delantero luso.

La entrevista, grabada en la 'cueva de hombre' de Cristiano en su casa de Arabia Saudí, como la definió Morgan, giró alrededor de varios temas, entre ellos la reciente entrada del futbolista al 'club' de multimillonarios, el primero en su deporte en hacerlo. Cristiano aseguró que no le gusta mucho gastar dinero en cosas caras y que es una persona "normal", para posteriormente recordar que compró un coche de alta gama hace unos días y mostrarse indeciso sobre cuántos vehículos tiene, aunque cree que unos 41.

Al ser preguntado sobre un jugador al que haya seguido la pista en los últimos 20 o 30 años, Cristiano respondió que no suele seguir a futbolistas.

"Veo partidos, a los jugadores (...) Veo, por ejemplo, a Brasil, porque tiene muchos jugadores, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká; veo a Argentina por los jugadores que tiene; veo a España...", apuntó Cristiano Ronaldo.

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión"

El mítico delantero portugués también habla sobre su hijo y su deseo de guiarle en los inicios de su carrera en el fútbol profesional.

"Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr. porque está en este momento de la vida cuando... haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente", explica Cristiano Ronaldo.

Pìers Morgan también le pregunta a Cristiano Ronaldo por la eterna comparación con Leo Messi.

"Dicen que él es mejor que tú, ¿qué opinas?”, le pregunta el presentado británico. A lo que Cristiano responde tajante: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

Imagen del homenaje del Real Madrid a Diogo Jota

Publicidad

Deportes

Mohamed Salah controla un balón ante Vinícius

Liverpool - Real Madrid: Partido de la Champions League, en directo (0-0)

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo, sobre su retirada: "Será pronto, será difícil y probablemente lloraré"

Jannik Sinner, en la final del Rolex Paris Masters ante Felix Auger-Aliassime

La advertencia de una leyenda del tenis italiano a Carlos Alcaraz: "O se mantiene concentrado o nunca volverá a vencer a Sinner"

Lamine Yamal junto a su padre
Fútbol

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anuncia su compromiso con su novia de 23 años

Dani Izquierdo descendiendo el Monte Perdido
Montañismo

Dani Izquierdo, récord de Monte Perdido: "Si lo intento es que lo veo posible"

Álex Márquez, en un acto en Madrid
MotoGP

Álex Márquez, tras el doblete histórico con su hermano Marc: "Es el mejor regalo para nuestros padres"

Los Márquez consiguen un hito inaudito en MotoGP, el campeonato y el subcampeonato siendo hermanos.

Marcos Llorente
Marcos Llorente

Marcos Llorente reivindica sus rutinas con estudios científicos: "La gente está despertando"

El jugador del Atlético de Madrid vuelve a pronunciarse en redes sobre sus hábitos de salud y descanso, citando estudios científicos que respaldan sus rutinas más polémicas.

Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923,

Muere Mladen Zizovic, entrenador del Radnički 1923, tras sufrir un infarto en pleno partido

Bellingham y Mac Allister

Liverpool - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de la Champions League

Imagen del homenaje del Real Madrid a Diogo Jota

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

Publicidad