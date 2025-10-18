Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: ¡doble break del italiano en la final del Six Kings Slam! (1-4)

Las dos mejores raquetas del panorama tenístico no dejan ni las migajas. Alcaraz y Sinner, 1 y 2 del mundo respectivamente, no han perdonado tampoco este año la final del Six Kings Slam, el torneo de exhibición en Riad (arabia Saudí) que más dinero reparte en la historia de este deporte: 1'5 millones de dólares asegurados a los seis tenistas que participaron y otros seis al que levante el trofeo este sábado.

Carlitos solo tuvo que superar a Fritz (6-4 y 6-2) para firmar su segunda final aquí y su décima de la temporada (esta no cuenta como oficial); mientras que Sinner, su archienemigo deportivo, doblegó con facilidad a Tsitsipas en cuartos y a Djokovic en semifinales, tal y como sucedió en 2024. Y eso que ambos llegaron tocados a la exhibición, el murciano decidió no jugar el Masters de Shanghái para cuidar su tobillo y Sinner directamente abandonó en su segundo partido por unos calambres. En su caso será la octava final de 2025, y en su caso 'defiende' el título que ganó el año pasado ante el propio Alcaraz.

10-6 para Alcaraz, contando con el Six Kings Slam

En cuanto al balance, si contamos el partido no oficial del año pasado también en el Six Kings Slam, el murciano domina el cara a cara con 10 victorias y 6 derrotas, y si nos centramos en los partidos en 2025 Alcaraz también se impone con un 4-1. En las finales, el pupilo de Ferrero sigue siendo muy superior: 5-2.

¡Sigue la final entre Alcaraz y Sinner en directo!

