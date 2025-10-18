Six Kings Slam
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: ¡doble break del italiano en la final del Six Kings Slam! (1-4)
Los dos mejores tenistas del mundo reditan la final del Six Kings Slam en busca del mayor premio en la historia del tenis. Sigue en directo la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
- Djokovic, 'harto' de Sinner tras ser arrollado en el Six Kings Slam: "No sienta bien que te pateen el culo..."
- Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)
- La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam
Publicidad
Las dos mejores raquetas del panorama tenístico no dejan ni las migajas. Alcaraz y Sinner, 1 y 2 del mundo respectivamente, no han perdonado tampoco este año la final del Six Kings Slam, el torneo de exhibición en Riad (arabia Saudí) que más dinero reparte en la historia de este deporte: 1'5 millones de dólares asegurados a los seis tenistas que participaron y otros seis al que levante el trofeo este sábado.
Carlitos solo tuvo que superar a Fritz (6-4 y 6-2) para firmar su segunda final aquí y su décima de la temporada (esta no cuenta como oficial); mientras que Sinner, su archienemigo deportivo, doblegó con facilidad a Tsitsipas en cuartos y a Djokovic en semifinales, tal y como sucedió en 2024. Y eso que ambos llegaron tocados a la exhibición, el murciano decidió no jugar el Masters de Shanghái para cuidar su tobillo y Sinner directamente abandonó en su segundo partido por unos calambres. En su caso será la octava final de 2025, y en su caso 'defiende' el título que ganó el año pasado ante el propio Alcaraz.
10-6 para Alcaraz, contando con el Six Kings Slam
En cuanto al balance, si contamos el partido no oficial del año pasado también en el Six Kings Slam, el murciano domina el cara a cara con 10 victorias y 6 derrotas, y si nos centramos en los partidos en 2025 Alcaraz también se impone con un 4-1. En las finales, el pupilo de Ferrero sigue siendo muy superior: 5-2.
¡Sigue la final entre Alcaraz y Sinner en directo!
Recuerda que puedes seguir aquí, en la parte inferior de esta noticia, la retransmisión en directo y la última hora de la final del Six Kings Slam 2025 entre Alcaraz y Sinner. Además, puedes consultar toda la información sobre la actualidad deportiva en la web de Antena 3 Deportes.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
¡DOBLE BREAK! 1-4
Pues... doble rotura de Jannik Sinner. Alcaraz no ha entrado todavía en la final, cometiendo muchos errores y lejos del nivel de peloteo e intensidad de su rival. Ya son dos breaks y el italiano sirve para 5-1.
¡Arrasa Sinner! 1-3
Brutal el de San Candido. Nivelazo al saque, de momento, imperturbable. Siguiendo el camino de los duelos ante Tsitsipas y Djokovic, donde nunca cedió más de cuatro juegos en ninguno de los cuatro sets.
Alcaraz - Sinner: 1-2
Primer juego del número 1 del mundo. Veremos si reacciona al saque del transalpino. Se conocen de sobra, se han enfrentado en 15 ocasiones (más otras dos en el Six Kings Slam), pero aun así siguen tanteándose. La efervescencia real llegará en unos minutos.
¡Sinner lo confirma! 0-2
Inicio fulgurante y muy decidido del número 2 del mundo. Suelen ser así los duelos entre ambos, Jannik entra mucho más concentrado y es Carlos el que necesita su tiempo para hacerse al partido.
¡BREAK SINNER! (0-1)
Doble falta de Alcaraz y primera rotura de la final. Más nervios de los debidos para el murciano.
¡Tres bolas de break Jannik!
Qué inicio del italiano... Bof. Primer break en la mano.
¡¡COMIENZA LA FINAL DEL SIX KINGS SLAM 2025!!
¡Ya no hay vuelta atrás! Queda disfrutar del mejor partido en el mundo del tenis. ALCARAZ-SINNER, SINNER-ALCARAZ. Un nuevo episodio, aunque sea una exhibición... Da igual, la rivalidad es la rivalidad, y en juego... 5 millones de dólares. Saca Carlos Alcaraz Garfia.
¡¡ALCARAZ y SINNER, EN PISTA!!
¡Las mayores estrellas del firmamento en el tenis ya están en pista para enfrentarse por sexta vez esta temporada, donde Alcaraz domina 4-1! Si nos fijamos en todos los partidos que han tenido lugar en finales, Carlos también domina con amplia ventaja: 5-2. ¡VAMOS QUE ESTO EMPIEZA!
"La mejor temporada" en la carrera de Alcaraz
El murciano está firmando "la mejor temporada" de su carrera, y es que atesora un balance de 67-7, ocho títulos ATP, dos Grand Slams y cuatro M.1000 en 2025. Es más, su última derrota oficial fue en la Laver Cup -cuenta como oficial- pero la que 'verdaderamente' cuenta fue en la final de Wimbledon, allá por mitad de julio, cuando cayó precisamente ante Sinner. Un año monstruoso del murciano, que también quiere la revancha en el Six Kings Slam (perdió la final en 2024) e intentar ganar el Masters de París, las ATP Finals... y la Copa Davis. O al menos uno de ellos, que son torneos que nunca ha ganado.
¡Se retira DJOKOVIC!
¡Qué sorpresa en Riad! Novak acaba de retirarse del partido tras perder el primer set ante Fritz en 75 minutos y un tie-break. Ya le habíamos visto completamente exhausto y ha decidido no continuar: "Lo siento chicos, ha sido uno de los sets más largos que he jugado, espero volver a Riad si me queréis... Ahora quiero descansar de algunas lesiones que tengo y disputar un par de torneos hasta final de año".
Pues qué faena... No está siendo el mejor torneo de exhibición, pero es lo que tiene hacerlo a final del año y con tenistas muy mermados físicamente. Eso sí, este set ha sido lo mejor de lo que llevamos de Six Kings Slam ¡Parece que el Alcaraz-Sinner empezará antes!
¿Cómo llegan Alcaraz y Sinner a la final?
Son los mejores del mundo pero ambos llegaban algo tocados, Alcaraz porque arrastraba dolencias en un tobillo desde Tokio, lesión que le obligó a bajarse del Masters de Shanghái y a someterse a un tratamiento para no forzarlo. Él mismo dijo que no llegaba al 100% físicamente, pero ante Fritz le vimos a un nivel sublime.
Sinner, por su parte, se retiró en 1/16 de Shanghái por calambres y después de sufrir una barbaridad en su estreno por las agobiantes temperaturas y la humedad del 90%. Eso sí, unos días para recuperarse y en Riad ya ha vuelto a su mejor nivel, tanto que arrasó a Tsitsipas en cuartos y al mismísimo Djokovic en semifinales. Hoy, de nuevo, los mejores del planeta frente a frente.
¡Cómo está el Fritz-Djokovic!
5-5, deuce... se están dejando la vida en pista, ambos quieren ser el 'tercer rey'. De momento es el set más largo de lo que llevamos de torneo. Alcaraz y Sinner, mientras tanto, calentando en las instalaciones y preparándose para la gran final ¡HAY 5 MILLONES DE DÓLARES EN JUEGO!
¿A quién han ganado en el Six Kings Slam?
Es un torneo de exhibición que empieza en cuartos de final... y no para todos, ya que Alcaraz y Djokovic estaban clasificados a semifinales directamente. El español ganó a Fritz en esa ronda por 6-4 y 6-2 y ya se aseguró el billete a la final, mientras que Sinner arrasó a Tsitsipas y después Djokovic para disputar también su segunda final aquí en el Six Kings Slam.
¡La final comenzará a las 20:30!
Se calcula que sobre esa hora arrancará la final del Six Kings Slam entre Alcaraz y Sinner, en estos momentos se está disputando el partido por el tercer puesto entre Djokovic y Fritz. Ganas de ver el mejor partido de tenis que existe en la actualidad, aunque sea en un torneo de exhibición. Lo importante es que no se salde con ninguna lesión, ya que por delante quedan torneos tan importantes como el Masters de París, las ATP Finals y la Copa Davis.
Sinner ganó el del año pasado
El italiano, hoy número 2 del mundo, se llevó la primera edición de la Six Kings Slam tras imponerse a Alcaraz en la final por 6-7 (5), 6-3 y 6-3. Llegó mejor Jannik a esa final, y es que en 2024 ganó 8 títulos y estuvo la mitad del año en la cima del ranking. Esta temporada la cosa es diferente, 'solo' ha ganado tres torneos y viene de retirarse en 3º ronda de Shanghái tras sufrir calambres. Eso sí, barrió a Tsitsipas en cuartos y a Djokovic en semis, al que ha vencido en los últimos siete partidos (oficiales y de exhibición).
Además, en el balance oficial con Alcaraz este 2025 es muy negativo: tres derrotas ante el murciano en la final de Montecarlo, Roland Garros, Cincinnati y US Open; mientras que la única victoria llegó en la final de Wimbledon.
Carlos Alcaraz - Jannik Sinner, en directo: resultado y última hora de la final del Six Kings Slam
¡Buenas tardes y bienvenidos a un auténtico partidazo en Riad, Arabia Saudí! Sí, es amistoso, es la final del Six Kings Slam, pero siempre hay muchas ganas de ver a Alcaraz y Sinner en pista. El 1 y 2 de la ATP se ven las caras por segundo año consecutivo en la final de un torneo de exhibición que, eso sí, reparte una auténtica millonada a todos y cada uno de sus participantes: 1'5 millones de dólares a cada uno y otros 6 al que gane este sábado. Casi nada, mucho más que un Grand Slam...
¡Vamos ya con la previa y la última hora! Por cierto, antes se disputará el partido por el tercer puesto entre Djokovic y Fritz.
Publicidad