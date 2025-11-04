Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
JUICIO FISCAL GENERAL

La salida de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, del Tribunal Supremo: ocho horas de una larga primera sesión

Intensa primera sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado negaba el delito de revelación de secretos que se le imputa en un avista en la que destacaban las declaraciones de la fiscal Almudena Lastra, de la Fiscalía, o de la Abogacía del Estado.

Fiscal General del EStado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera sesión del juicio. | Antena 3 Noticias

Andrés Pantoja
Actualizado:
Publicado:

El juicio contra el fiscal general del Estado comenzó la mañana del pasado lunes en torno a las 10:00 horas de la mañana. Álvaro García Ortiz llegaba pasadas las diez menos veinte y no se le vio salir hasta ya caída la noche. Cerca de ocho largas horas de declaraciones del FG y testigos llamados a declarar, en la primera sesión del proceso que investiga el presunto delito de revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal se enfrenta a esa acusación por la supuesta filtración a medios de comunicación de un correo electrónico entre la Fiscalía y el abogado del empresario (González Amador), en el contexto de una investigación por fraude fiscal. García Ortiz respondía con un rotundo 'no', a la pregunta del magistrado y presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, de si reconocía el delito.

La Fiscalía ha solicitado la absolución de García Ortiz por entender que no existen indicios que sostengan la imputación del fiscal general, y la Abogacía del Estado por su parte ha denunciado una investigación "prospectiva" contra el FG, considerando que “el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”.

Este martes comparecen el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, también implicado en las presuntas filtraciones de correos, así como el propio Alberto González Amador, que considera se han vulnerado sus derechos.

