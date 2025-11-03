Lo que 'esconde' el batacazo de Alcaraz en París: ¿por qué se ha llevado dos bonus millonarios?

Por puntos, títulos y sensaciones, Carlos Alcaraz es sin duda el mejor jugador de 2025, por mucho que haya 'perdido', de momento, el número 1 del mundo tras la victoria de Sinner en París. Sus actuaciones a lo largo del año, además de brindarle ocho títulos ATP y muchos millones de dólares, le tienen preparada una gran sorpresa al murciano en forma de dinero, de mucho dinero.

Y no es otra que dos bonus millonarios que recibirá Carlitos por ser el mejor tenista de la temporada tanto en Masters 1.000 como en ATP 500. Y sí, su presencia y tempranera derrota en el último Masters de París ante Norrie le ha ayudado a conseguirlo.

Dos bonus de... ¡4'1 millones de dólares en total!

Alcaraz ha finalizado la campaña sumando 3.420 puntos en la categoría de Masters 1.000 -el que más de todo el circuito- tras ganar en Montecarlo, Roma y Cincinnati (único que ha ganado más de uno), lo que le ha valido un bonus de unos 3'1 millones de dólares, una cantidad a la que se le ha restado un importante porcentaje al no haber participado en Madrid, Canadá y Shanghái. En Indian Wells llegó a semifinales, aunque en Miami (2º ronda) y en París (2º) cayó demasiado pronto.

Sinner se queda sin 'nada'

Da igual, nadie ha sumado más puntos que él, el segundo ha sido Sinner (2.300) como campeón de París y finalista de Roma y Cincinnati (en ambas perdió ante Carlos). En Shanghái perdió en 3º ronda ante Griekspoor por calambres y, curiosamente, el italiano, pese a ser el segundo con más puntos, no optará a ni un solo euro por no haber participado en el mínimo requerido: se perdió Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid tras su sanción por dopaje y tampoco estuvo en Canadá. La ATP, por su parte, repartirá 21 millones de dólares entre los 30 primeros jugadores con más puntos.

El mejor en Masters 1.000 y ATP 500

Por otra parte, el de El Palmar también ha sido el más prolífero en torneos de categoría ATP 500, lo que le ha valido otro bonus de un millón de dólares. En 2025 ha ganado Rotterdam, Queen's y Tokio, además de jugar la final del Godó y llegar a cuartos en Doha. En total ha sumado 1.930 puntos. Por contra, no ha disputado ningún ATP 250. No lo ha necesitado...

Cabe recordar que Alcaraz es el número 1 de 2025 en la 'race to Turin' (camino a Turín), o lo que es lo mismo, el jugador con más puntos de la temporada (11.050) tras ganar los mencionados títulos, además de los Slams en Roland Garros y US Open. Además, la ATP muestra que el español ha ganado, solo en 2025, algo más de 16 millones de dólares en torneos, pero no tiene en cuenta lo que se embolsó en el Six Kings Slam, estos dos bonus.

Ahora, por delante solo quedan las ATP Finals -nunca las ha ganado- y el objetivo de recuperar el número 1. Así quedan las cuentas de Carlos y Jannik para que Turín decida quién debe terminar el año en lo más alto del tenis mundial.

