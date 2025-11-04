Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anuncia su compromiso con su novia de 23 años

El padre del delantero del Barcelona anuncia que se casa con su pareja, 16 años más joven que él.

Lamine Yamal junto a su padre

Lamine Yamal junto a su padreEuropa Press

El padre de Lamine Yamal vuelve a ser noticia, esta vez por su sorprendente anuncio en sus redes sociales. Y es que Mounir Nasraoui (39 años) ha anunciado que se va a casar con su novia Khristina, de 23 años y 16 más joven que él. El anuncio lo ha realizado el propio padre de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram, donde ha subido una fotografía con su pareja y con un emoticono de un anillo de compromiso y un corazón negro.

La relación entre Mounir Nasraoui y Khristina comenzó hace algo más de un año y el padre de Lamne Yamal ha subido varios post a sus redes sociales con ella y con mensajes románticos.

Su primera fotografía juntos que se hizo pública fue durante la semifinal entre el Barcelona y el Inter de Milán en la Champions League, una fotografía que supuso la ratificación oficial de su relación.

La mayoría de comentarios de los usuarios es sobre la diferencia de edad (16 años) entre ambos, pero es un hecho que no parece importar ni preocupar a Mounir Nasraoui, de 39 años, y Khristina, de 23 años. En el post del padre de Lamine Yamal en el que hace oficial su compromiso se pueden leer todo tipo de comentarios: "Felicidades", "Último baile hermano necesitamos un defensa y un delantero" o "Pobre lamine, otra boca que mantener..."

