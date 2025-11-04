Liverpool - Real Madrid: Alineaciones oficiales y partido de la Champions League, en directo

El Real Madrid vista hoy (21:00 horas) al Liverpool en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 26. Los de Xabi Alonso regresan a Anfield un año después, pero lo hacen tras haber sumado tres victorias en las tres primeras jornada (Marsella, Kairat Almaty y Juventus), por lo que aterrizan en Liverpool en la cabeza de la clasificación con 9 puntos, los mismos que PSG, Bayern, Arsenal e Inter.

El Liverpool no llega en su mejor momento de juego y resultados, con tres derrotas en los cinco últimos partidos y a siete puntos del Arsenal, líder de la Premier League. Arne Slot cuenta con las bajas de Alisson, Chambers, Bajcetic, Isak, Frimpong, Jones, Leoni, Scanlon y Williams para el partido de hoy ante el Real Madrid,

Por su parte, Xabi Alonso no podrá contar hoy con Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono (baja de última hora por una pubalgia).

Onces oficiales del Liverpool - Real Madrid

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz y Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde: Camavinga; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.

