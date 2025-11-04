Fútbol
Liverpool - Real Madrid: Alineaciones oficiales y partido de la Champions League, en directo
Sigue en directo el Liverpool - Real Madrid de la jornada 4 de la Champions League, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del partido en Anfield.
Publicidad
El Real Madrid vista hoy (21:00 horas) al Liverpool en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2025 - 26. Los de Xabi Alonso regresan a Anfield un año después, pero lo hacen tras haber sumado tres victorias en las tres primeras jornada (Marsella, Kairat Almaty y Juventus), por lo que aterrizan en Liverpool en la cabeza de la clasificación con 9 puntos, los mismos que PSG, Bayern, Arsenal e Inter.
El Liverpool no llega en su mejor momento de juego y resultados, con tres derrotas en los cinco últimos partidos y a siete puntos del Arsenal, líder de la Premier League. Arne Slot cuenta con las bajas de Alisson, Chambers, Bajcetic, Isak, Frimpong, Jones, Leoni, Scanlon y Williams para el partido de hoy ante el Real Madrid,
Por su parte, Xabi Alonso no podrá contar hoy con Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono (baja de última hora por una pubalgia).
Onces oficiales del Liverpool - Real Madrid
- Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz y Ekitike.
- Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde: Camavinga; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.
Ya puede seguir en directo minuto a minuto el Liverpool - Real Madrid de la Champions League.
Más Noticias
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Los futbolistas de Liverpool y Real Madrid ya están en Anfield para el partido de esta noche. Mucha calidad hoy sobre el césped del mítico estadio del norte de Inglaterra.
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Camavinga es la única novedad en el once del Real Madrid en la noche de hoy. El francés entra en el once por la baja obligada de Franco Mastantuono. Federico Valverde va a jugar en el lateral derecho y Trent Alexander-Arnold es suplente. Recordamos los onces del Real Madrid y el Liverpool para el partido de hoy en Anfield.
LIVERPOOL: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz y Ekitike.
REAL MADRID: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Oficial también el once del Liverpool para medirse hoy al Real Madrid en la Champions League! Arne Slot sale con la siguiente alineación titular esta noche: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz y Ekitike.
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Tenemos el once oficial de hoy del Real Madrid! Xabi Alonso sale con el siguiente equipo a Anfield: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde: Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
Así lucía Anfield, el escenario del partidazo de hoy entre Liverpool y Real Madrid, hace unas tres horas. Escenario legendario para ver hoy uno de los mejores partidos que se pueden presenciar en Europa...
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
El Real Madrid rindió un emotivo homenaje a Diogo Jota anoche en los exteriores de Anfield, donde Xabi Alonso y Alexander Arnold, Huijsen y Butragueño represtenaron al club blanco, dejando un ramo de flores y dos cartas.
El delantero luso sigue estando muy presente entre la afición del Liverpool tras us trágica muerte en un accidente de tráfico en España.
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
El Real Madrid busca sumar su cuarta victoria en cuatro partidos en la actual edición de la Champions League y afianzarse aún más en el top-8 de la fase liga. Esta temporada es clave quedar entre los ocho primeros porque, al margen de la clasificación directa para los 1/8 de final, se garantiza la ventaja de jugar la vuelta en casa en las eliminatorias.
Los de Xabi Alonso aún no han fallado en esta Champions League y han ganando a Olympique de Marsella (2-1), Kairat Almaty (0-5) y Juventus (1-0) en las tres primeras jornadas. Por su parte, el Liverpool ha sumado seis puntos tras sus victorias ante el Atlético de Madrid (3-2) y el Eintracht Frankfurt (1-5). Los de Slot perdieron de forma sorprendente en la jornada 2 en su visita al Galatasaray (1-0).
Liverpool - Real Madrid: Partido Champions League, en directo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del Liverpool - Real Madrid de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League! Partidazo en Anfield entre dos de los favoritos a levantar la 'Orejona' en el Puskas Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.
El Real Madrid llega a Liverpool lanzado con seis victorias desde la goleada que le endosó el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado 27 de septiembre. Los de Xabi Alonso han ganando a Kairat Almaty (0-5), Villarreal (3-1), Getafe (0-1), Juventus (1-0), Barcelona (2-1) y Valencia (4-0) desde aquel día.
Ya puedes seguir en directo con nosotros el Liverpool - Real Madrid de la Champions League.
Publicidad