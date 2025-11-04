Álex Márquez, tras el doblete histórico con su hermano Marc: "Es el mejor regalo para nuestros padres"

La temporada de los hermanos Márquez es para enmarcar. Después de que Marc sellase su regreso a lo más alto con, nada más y nada menos que, su séptimo título mundial en Japón, Álex ha hecho lo suyo en Malasia. El pequeño de los de Cervera ya no es tan pequeño, y este año ha demostrado que la madera de campeón viene de sangre y se ha proclamado subcampeón del mundo de MotoGP en el circuito de Sepang. Nunca dos hermanos habían finalizado primero y segundo en la clasificación general de la categoría reina del automovilismo.

A Alex Márquez no le hizo falta ni ganar la carrera del domingo, ya que el sábado, en la carrera esprint logró la ventaja matemática suficiente para ganar el subcampeonato de MotoGP. Pero Alex Márquez no se limitó a ese hito y firmó la victoria en la carrera del domingo.

Un capítulo más en la historia

Ya lo hizo en Moto3 y Moto2 pero a pesar de haber completado una temporada espectacular, el título de la máxima categoría no pudo ser porque su rival y hermano fue aún mejor, tal como él confesó en una entrevista para Antena 3 Deportes.

"Marc es un piloto extraordinario y ganarle a 22 carreras es muy difícil". Lejos de las rivalidades, comparten una misma familia de la que no pudo evitar acordarse en un momento así. Y, aunque parecía que ya habíamos visto todo de ellos, todavía tenían un hito más que tachar de la lista: ser los primeros hermanos en los 77 años en la historia de la MotoGP en conseguir ser campeón y subcampeón.

"Es el mejor regalo que les podíamos hacer a nuestros padres después de tanto sacrificio que ellos también han hecho cuando éramos pequeños", señala Alex Márquez a Antena 3 Deportes.

Expectativas para 2026

El '73' sabe que, con el título de subcampeón y con la moto oficial el año que viene, la pregunta será si puede ser campeón del mundo. Álex es consciente de que la presión está ahí pero su única preocupación es dar su máximo posible: "La gente nos podrá en las quinielas. Creo que afronto esa oportunidad en el mejor momento de mi carrera".

Una vez asegurado el subcampeonato, plantea las carreras de Portugal y Valencia con más calma pero nunca sin perder el hambre. "Vamos a disfrutarlas y despedir el año de la mejor manera", concluyó Alex Márquez.

