Las cuentas por el número 1 en las Nitto ATP Finals entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

La pelea por el número 1 de la ATP vivirá su último y decisivo capítulo en las Nitto ATP Final, entre el 9 y 16 de noviembre, en Turín. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz pelearán por coronarse maestros del tenis y, de paso, acabar el año en lo más alto del ranking. El tenista de San Cándido aparece este lunes 3 de noviembre como número 1 del mundo tras su victoria en el Rolex París Masters, donde superó en la final a Felix Auger-Aliassime. Quinto título del año para el italiano tras sus triunfos en el Open de Australia, Wimbledon, Pekín y Viena.

Jannik Sinner cuenta con 11.500 puntos y lidera el ranking de la ATP por delante de Carlos Alcaraz, relegado a la segunda posición tras no jugar en Shanghái y caer derrotado ante Cameron Norrie en su estreno en el Masters de Paris. El murciano parecía tener garantizado el número 1 de la ATP tras la final del US Open y su triunfo en el ATP500 de Tokio, pero su gran rival ha acelerado en Viena y París y ha recortado más de 1.500 puntos en dos semanas. El tenista murciano es ahora mismo segundo en l ranking con 11.250 puntos, es decir, 250 puntos menos que Sinner.

En este escenario, las Nitto ATP Finals decidirán qué tenista termina el año como número 1 del mundo. Pese a que Sinner ha logrado recuperar el mando del tenis mundial, es Alcaraz el que tiene en sus manos terminar el año en lo más alto del ranking. Y es que el año pasado el murciano solo ganó un torneo en la antigua Copa de Maestros y solo defiende 200 puntos en el último torneo ATP del año. Por su parte, Jannik Sinner se coronó maestro en Turín en 2024 ganando los cinco partidos, lo que implica que no puede sumar y defiende 1.500 puntos.

Hay que recordar que en las Nitto ATP Finals se otorgan 200 puntos por cada victoria en la round robin, 400 puntos por superar las semifinales y 500 puntos por proclamarse campeón. Con la calculadora en la mano, Alcaraz aseguraría el número 1 del mundo si es capaz de lograr tres victorias en Turín, con independencia del resultado que logre Jannik Sinner. También lograría terminar la temporada en lo más alto si el italiano no revalida su corona en Turín. A partir de ahí, se abre un ramillete de posibilidades entre ambos tenistas.

Los escenarios en los que Alcaraz acabaría 2025 como número 1

- Gana tres partidos en las Nitto ATP Finals.

- Sinner no es campeón en Turín.

- Alcanza la final ganando uno o dos partidos de la round robin.

- Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un partido.

- Gana un partido de la round robin y Sinner es campeón perdiendo dos partidos.

Los escenarios en los que Sinner acabaría 2025 como número 1

- Revalida su corona en Turín ganando todos los partidos y Alcaraz no alcanza la final y no gana sus tres partidos de la round robin.

- Se proclama campeón en Turín perdiendo un partido y Alcaraz solo gana un partido de la round robin.

- Revalida título en las Nitto ATP Finals cediendo dos partidos y Alcaraz se marcha de Tur´çin sin lograr ni una sola victoria.