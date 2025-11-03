Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Homenaje Diogo Jota

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

El club blanco tuvo un precioso gesto dejando un ramo de flores blancas y dos cartas, una del Madrid y otra más personal de su excompañero Alexander Arnold.

Imagen del homenaje del Real Madrid a Diogo Jota

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..." | Web Real Madrid

Publicidad

El Real Madrid ha querido homenajear a Diogo Jota y su hermano Andre Silva, fallecidos hace cuatro meses en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora, en la previa del partido de la cuarta jornada de Champions que disputarán el club blanco y el Liverpool este martes 4 de noviembre.

Xabi, Huijsen, Butragueño y Arnold: un ramo blanco y dos cartas

El club blanco, con la presencia de Xabi Alonso, Dean Huijsen (ambos han atendido a la prensa en la previa), Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del club) y Alexander Arnold, excompañero de Jota, acudieron a Anfield y después a los aledaños para brindar un precioso homenaje en el que dejaron un ramo de flores blancas y varias cartas con mensajes de condolencias a la familia, club y amigos del portugués y de su hermano.

La carta de Arnold: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

En el caso de Arnold, el lateral inglés escribió una carta de lo más emotiva hacia su excompañero fallecida: "Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerá siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te echo de menos compañero, cada día. Con amor, Trent y familia", escribió el ex del Liverpool, que además acompañó el mensaje con un "Forever 20 YNWA", el dorsal de Jota y las siglas de "You'll never walk alone", el famoso lema del club.

El Madrid, por su parte, informó de ello en un comunicado en su página web y también escribió una dedicatoria que dejó en la zona de homenajes en Anfield: "El Real Madrid CF expresa sus más profundas condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una excepcional persona y un jugador extraordinario".

El Madrid no entrena en Anfield: "No quiero que nos cojan 200 cámaras"

Precisamente horas antes el equipo merengue se entrenaba, pero no en Anfield, una decisión tomada por Xabi Alonso y que explicaba en la rueda de prensa postpartido del Valencia: "Es una decisión mía porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras".

Además, también se ha conocido que el año que viene no se podrá repetir un Liverpool-Real Madrid en Champions, ya que la nueva norma establece que no se puede dar el mismo duelo entre dos equipos en un mismo estadio durante tres campañas consecutivas. Hay que recordar que en la temporada pasada ya se jugó, y los blancos cayeron 2-0.

Este martes el líder de la Liga buscará seguir invicto en Champions y ganar su cuarto partido en la máxima competición europea, mientras que los ingleses han ganado dos (perdieron uno ante el Galatasaray).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jannik Sinner y su vuelta al número 1: "Sabía desde el principio de la semana que existía esta posibilidad"

Jannik Sinner celebra su victoria en el Rolex Paris Masters

Publicidad

Deportes

Imagen del homenaje del Real Madrid a Diogo Jota

El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

Carlos Alcaraz tras perder ante Norrie en París

Lo que 'esconde' el batacazo de Alcaraz en París: ¿por qué se ha llevado dos bonus millonarios?

Ben Yedder en una imagen de archivo

Ben Yedder, ex del Sevilla, será juzgado por violación

Cristiano Ronaldo y Messi
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, en una nueva entrevista con Piers Morgan: "¿Messi mejor que yo?.."

Lamine Yamal y Mbappé en un partido
Fútbol

FIFPRO anuncia el mejor 11 de 2025: ¿cuántos futbolistas hay de Real Madrid y Barça?

Sara Sorribes, tenista española
Tenis

Sara Sorribes aparca la retirada y anuncia su vuelta al circuito: "He podido parar, respirar y vivir la vida"

La tenista española lleva fuera de las pistas desde abril para cuidar su salud mental y acaba de anunciar la fecha en la que volverá a competir.

El machete incautado por la Policía Nacional
Fútbol

Detenido un hombre en Madrid por amenazar con un machete al entrenador de su hijo por no sacarle a jugar

Un varón de 51 años, que fue detenido en el distrito madrileño de Hortaleza y puesto a disposición judicial, está acusado de delito de tenencia ilícita de arma prohibida.

Charles Coste da el relevo de la antorcha a Teddy Riner y Marie-José Pérec

Muere Charles Coste, el que era campeón olímpico con vida más longevo, a los 101 años

Jairo Corbacho

Muere Jairo Corbacho, futbolista de 20 años que militó en varios clubes de Málaga

La mascota del St Albans City la lía en el Pirelli Stadium

Expulsan del estadio a la mascota del St Albans City tras presentarse borracha y dedicar peinetas a la grada

Publicidad