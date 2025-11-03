El homenaje del Real Madrid y Arnold a Diogo Jota y su hermano en Anfield: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

El Real Madrid ha querido homenajear a Diogo Jota y su hermano Andre Silva, fallecidos hace cuatro meses en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora, en la previa del partido de la cuarta jornada de Champions que disputarán el club blanco y el Liverpool este martes 4 de noviembre.

Xabi, Huijsen, Butragueño y Arnold: un ramo blanco y dos cartas

El club blanco, con la presencia de Xabi Alonso, Dean Huijsen (ambos han atendido a la prensa en la previa), Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del club) y Alexander Arnold, excompañero de Jota, acudieron a Anfield y después a los aledaños para brindar un precioso homenaje en el que dejaron un ramo de flores blancas y varias cartas con mensajes de condolencias a la familia, club y amigos del portugués y de su hermano.

La carta de Arnold: "Sonrío cada vez que pienso en ti..."

En el caso de Arnold, el lateral inglés escribió una carta de lo más emotiva hacia su excompañero fallecida: "Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerá siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te echo de menos compañero, cada día. Con amor, Trent y familia", escribió el ex del Liverpool, que además acompañó el mensaje con un "Forever 20 YNWA", el dorsal de Jota y las siglas de "You'll never walk alone", el famoso lema del club.

El Madrid, por su parte, informó de ello en un comunicado en su página web y también escribió una dedicatoria que dejó en la zona de homenajes en Anfield: "El Real Madrid CF expresa sus más profundas condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una excepcional persona y un jugador extraordinario".

El Madrid no entrena en Anfield: "No quiero que nos cojan 200 cámaras"

Precisamente horas antes el equipo merengue se entrenaba, pero no en Anfield, una decisión tomada por Xabi Alonso y que explicaba en la rueda de prensa postpartido del Valencia: "Es una decisión mía porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras".

Además, también se ha conocido que el año que viene no se podrá repetir un Liverpool-Real Madrid en Champions, ya que la nueva norma establece que no se puede dar el mismo duelo entre dos equipos en un mismo estadio durante tres campañas consecutivas. Hay que recordar que en la temporada pasada ya se jugó, y los blancos cayeron 2-0.

Este martes el líder de la Liga buscará seguir invicto en Champions y ganar su cuarto partido en la máxima competición europea, mientras que los ingleses han ganado dos (perdieron uno ante el Galatasaray).

