Jim Courier, tras la derrota de Alcaraz ante Norrie en París: "Es su marca registrada, juega en modo kamikaze"

La inesperada derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie(6-3, 3-6 y 4-6) en la segunda ronda del Masters de París ha generado numerosas reacciones y análisis por parte de los especialistas y comentaristas del mundo del tenis. Una de las críticas más contundentes ha llegado por parte de Jim Courier, quien ha analizado el partido en Tennis Channel y ha subrayado los excesivos riegos que asume el murciano en cada partido, haciendo especial hincapié en los 54 errores no forzados cometidos por el de El Palmar.

"Si hay algo que nos fascina de Alcaraz es su toma riesgos en partidos como este. Amamos su imprevisibilidad, amamos la forma en la que sube a la red contra todo pronóstico cuando está jugando un tenis de tan alto riesgo y normalmente le funciona, pero en un día como hoy, 54 errores no forzados, esto lleva a conceder más de dos sets a su oponente", analiza el exnúmero 1 del mundo y ganador de 23 títulos ATP, incluidos dos Open de Australia (1992 y 1993) y dos Roland Garros (1991 y 1992).

"Y también fue el estilo, las subidas kamikaze a la red contra alguien a quien no tienes que enfrentarte así, un tipo que no va a realizar muchos golpes ganadores desde la línea de fondo. Pero esta es la experiencia de Alcaraz. Hay días muy buenos y días como el de hoy. Hacía mucho tiempo que no tenía días así. Ahí es donde nos pilló desprevenidos", explica el extenista de 55 años.

Jim Courier recordó lo ocurrió a principios de temporada en Miami, cuando Alcaraz también perdió en su estreno ante David Goffin.

"Pero esto me lleva de vuelta a Miami, cuando David Goffin le ganó allí. Goffin jugó un partido limpio, como Cameron Norrie, otra sorpresa prematura aquí en el Masters 1000 tras una racha casi impecable de Carlos Alcaraz", señala Courier.

El que fuera número 1 del mundo en 1992 y 1993 también analizó las anteriores derrotas de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie, aunque recordó que en una de ellas (Río 2023) el murciano estaba lesionado del tobillo.

"Bueno, una de ellas (derrotas) viene con un asterisco porque cuando jugaron en Río hace un par de años, Alcaraz se lesionó gravemente el tobillo durante el partido. Lo terminó, pero Cameron Norrie es un tipo que no suele derrotarse a sí mismo. No es un tipo que se acerque a la red a menos que tenga una gran ventaja. No tiene muchas armas, pero tiene un gran cerebro y un motor enorme. Este chico puede correr y correr y correr, y después del partido habló de cómo se ha estado entrenando duro físicamente y de que este partido es donde todo ha encajado para él, porque sabía que iba a ser muy físico y dijo que sin duda lo fue. Es la primera vez que vence a un número uno del mundo", concluyó Jim Courier en su análisis en Tennis Channel.