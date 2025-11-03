Nitto ATP Finals 2025: fechas, día del sorteo y posibles rivales de Carlos Alcaraz

El Inalpi Arena de Turín ya está listo para albergar las Nitto ATP Finals 2025, la antigua Copa de Maestros que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada y donde Jannik Sinner defiende su corona de la temporada pasada. El tenista italiano y Carlos Alcaraz acuden al último torneo del año como los dos principales favoritos y solo podrían cruzarse a partir de las semifinales. Sinner ha logrado recuperar el número 1 tras su victoria en el Rolex Paris Masters y será el principal favorito en Turín, donde quiere seguir elevando su espectacular racha de 26 victorias consecutivas en torneos indoor.

Por su parte, Carlos Alcaraz aterrizará en tierras italianas tras haber cedido el mando del tenis mundial después de su inesperada derrota ante Cameron Norrie en el Masters de París. El murciano solo fue capaz de ganar un partido (Rublev) la temporada pasada y tiene en su mano recuperar el número 1 antes de final de año. El tenista de El Palmar no fue capaz de superar la round robin el año pasado tras perder sus partidos ante Casper Ruud y Alexander Zverev.

Jannik Sinner se mostró intratable en las Nitto ATP Finals 2024 y ganó sus tres partidos de la round robin (Alex de Miñaur, Taylor Fritz y Daniil Medvedev), las semifinales (Casper Ruud) y la final (Taylor Fritz). El italiano llega a Turín lanzando tras conquistar el ATP500 de Viena y el Rolex París Masters, con una racha de 26 victorias consecutivas en pista dura indoor.

Tenistas clasificados para las Nitto ATP Finals 2025

Ya hay siete tenistas clasificados para las Nitto ATP Finals 2025: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

La octava plaza aun está en juego entre Felix Auger-Aliassime (3.845 puntos) y Lorenzo Musetti (3.685 puntos). El tenista canadiense acude esta semana al ATP250 de Metz y el italiano hace lo propio en el ATP250 de Atenas, ambos apuran sus opciones para estar en la cita de Turín.

El sorteo de la round robin de las Nitto ATP Finals 2025 se celebrará el jueves 6 de noviembre a las 12:00 horas (horario peninsular) en el Grattaciello Intesa Sanpaolo de Turín.

Fechas de las Nitto ATP Finals 2025

Las Nitto ATP Final 2025 se jugarán en el Inalpi Arena de Turín del 9 al 16 de noviembre. Los partidos de la round robin se jugarán entre el 9 y el 14 de noviembre. Las dos semifinales se disputarán el sábado 15 de noviembre, mientras que la final se jugará el domingo 16 de noviembre.

Round robin : del 9 a 14 de noviembre (dos partidos por día: uno al mediodía y otro a la tarde/noche). La sesión comienza a las 11:30 horas por la mañana y a las 18:00 horas por la tarde.*

: del 9 a 14 de noviembre (dos partidos por día: uno al mediodía y otro a la tarde/noche). La sesión comienza a las 11:30 horas por la mañana y a las 18:00 horas por la tarde.* Semifinales : 15 de noviembre. La sesión matinal arranca a las 12:00 horas y la de tarde a las 18:00 horas.

: 15 de noviembre. La sesión matinal arranca a las 12:00 horas y la de tarde a las 18:00 horas. Final: 16 de noviembre. La final de dobles comienza a las 15:00 horas y la final individual se juega a continuación.

*Todos los días se juega un partido de dobles antes del partido de individuales.