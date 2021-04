Zidane: "Para nada es un milagro, esto es trabajo y creer en los que hacemos"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha negado que sea un milagro lo que está haciendo su equipo esta temporada pese a las lesiones y contratiempos que están sufriendo y defendió el trabajo de los suyos para seguir vivos en la Champions y el lucha por el título de Liga.

"Para nada lo que estamos haciendo es un milagro, esto es trabajo y creer en lo que hacemos. Aquí trabajamos muchos, pero los jugadores creen en lo que hacen, no es un milagro sino mucho trabajo y dedicación a nuestra pasión", argumentó Zidane.

El técnico galo reconoció estar "muy contento" con el compromiso de sus jugadores e incidió en la dificultad de "llegar a así a este tramo de la temporada" pese a haber afrontado "tantas dificultades".

"Estoy muy contento de lo que han dado cada uno de ellos y del carácter que tiene este equipo. Otros dirían 'Joder, ¿qué está pasando?', pero nosotros no, sacamos esto adelante y lo seguiremos haciendo hasta el final", añadió Zidane.

"Vamos a luchar hasta el final, es bonito ver a cuatro equipos luchando por el título de Liga", se sinceró Zidane.

"No es fácil gestionar una plantilla como la del Real Madrid, fuera todos opinan"

Sobre la inesperada derrota del Barcelona ante el Granada, que evitó que el equipo de Koeman se convirtiera en el nuevo líder de la Liga Santander, reconoció que no "cambia nada" para el Real Madrid.

"Las cosas que pasan alrededor no las controlamos, podemos controlar lo que hacemos. LaLiga siempre es muy complicada y lo va a ser hasta el final. No me alegro de las derrotas de los rivales. Nos tenemos que mirar a nosotros, queremos ganar esta Liga y lo vamos a intentar hasta el final. Nos centramos en cada partido, sin mirar al final", reiteró Zidane.

"No es fácil gestionar una plantilla como la del Real Madrid, fuera todos opinan, pero dentro, no es fácil. Es mi trabajo e intento hacerlo lo mejor posible. Hemos tenido muchas dificultades, lesiones, y no hay que buscar culpas. Es un año muy raro en todos los sentidos. Pero quedan siete partidos, ojalá, y vamos a seguir hasta el final", manifestó Zidane.

Sobre la situación de Marcelo, elegido como suplente en una mesa electoral en las elecciones de Madrid, Zidane garantizó que cumplirá con sus obligaciones y luego estará en Londres para medirse al Chelsea.

"Es lo que hay, Marcelo va a cumplir con sus obligaciones y no cambia nada, el miércoles va a estar con nosotros", garantizó Zidane.

Además, podría tener bien pronto, quizá para Osasuna, la buena noticia de la vuelta del capitán, Sergio Ramos, cerca de su recuperación.

"Entrena con nosotros y es buena noticia. Daremos la convocatoria y lo sabréis, pero Sergio está listo para estar con nosotros", sentenció Zidane.