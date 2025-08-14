El Real Madrid presenta a Franco Mastantuono: "Me voy a dejar la vida por esta camiseta"

Franco Mastantuono ha sido presentado este jueves como jugador del Real Madrid CF en la ciudad deportiva del club blanco, coincidiendo con el día en el que el ex de River Plate cumple 18 años. Valdebebas ha acogido el primer acto oficial del argentino como jugador merengue, quien al ser mayor de edad ya puede incorporarse oficialmente a la disciplina madridista y a los entrenamientos dirigidos por Xabi Alonso.

"Soñaba con llegar al club más grande del mundo"

Mastantuono, sin papeles y ante sus emocionados padres, se ha mostrado agradecido por cumplir su sueño de infancia: "Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, comenzó Mastantuono, sin leer ningún texto y con la vista puesta en el presidente Florentino Pérez, que minutos antes le había dado la bienvenida.

El joven futbolista no quiso olvidarse de su entorno más cercano: “Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz”.

"Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes"

Mastantuono también destacó la educación y los principios que lo han acompañado en su carrera: “Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo”.

Antes de poner punto final a su intervención, dejó una declaración de intenciones para la afición madridista: “Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad. Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”.

Confirma que le llamó Luis Enrique

Ya en rueda de prensa, Mastantuono confirmó una llamada del técnico español Luis Enrique Martínez para fichar por el París Saint-Germain y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

"El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor"

"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró en rueda de prensa.

Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo. "El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

Florentino: "Di Stéfano estaría orgulloso"

Florentino Pérez ha sido el encargado de presentarle tras el reconocimiento médico y la firma del contrato. Dirigiéndose a la familia presente en el acto, saludó a los padres de Mastantuono, Sofía y Cristian, y a sus hermanos Lucila y Valentín. Después, se centró en el protagonista: “Hoy es otro día de gran emoción porque llega uno de los grandes talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar al día en el que cumple 18 años para presentar a un jugador que ha soñado con este momento. Bienvenido al Real Madrid Franco Mastantuono, el día de tu cumpleaños haces realidad tu gran sueño, vestir la camiseta del club más querido, admirado y laureado del mundo”.

"Mención especial para River Plate, un club legendario que tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por muchos jugadores que hemos compartido. Todos sentimos admiración por el club en el que se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro querido Di Stéfano que nos marcó el camino para ser el mejor club del mundo. Hoy estaría orgulloso de este momento que une al Real Madrid con River, su pasión y tan querido en Argentina", aseguró Florentino Pérez en su discurso.

Un proyecto con ilusión y grandes retos

El máximo mandatario blanco resaltó la “ilusión” del madridismo con una plantilla “que reúne jugadores que lo han ganado todo, otros que han crecido en nuestra cantera y fichajes que ilusionan al madridismo y nos ayudarán a luchar por todos los objetivos”. Sobre la nueva etapa con Xabi Alonso, afirmó: “Comienza una etapa nueva con un entrenador como Xabi Alonso, convertido en uno de los mejores del mundo, que es de la casa y conoce bien al Real Madrid”.

El presidente añadió: “Es uno de los días más importantes de tu vida, también para tus padres y tus hermanos, que saben bien lo que has tenido que luchar para llegar hasta aquí. Estamos orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida”.

Confianza y futuro en el Bernabéu

Florentino Pérez repasó la tradición de jugadores argentinos que han triunfado en el Real Madrid y ensalzó los méritos del joven fichaje: “Estamos convencidos de que ayudarás a aumentar el palmarés del mejor club del mundo. Querías continuar tu historia en el Real Madrid pese a que muchos clubes querían contar contigo, pero tenías claro que querías cumplir tu sueño y te lo agradeceremos siempre”.

Concluyó con un mensaje de apoyo para el futuro: “Te espera un Bernabéu para dártelo todo y apoyarte hasta el final. Compartirás vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que, sobre todo, son madridistas. El trabajo, sacrificio, respeto y solidaridad ha marcado todo lo conseguido desde hoy que te pones la camiseta del equipo de las quince Copas de Europa”.

Llevará el dorsal 30... ¿falta un fichaje?

El argentino llevará el dorsal 30, un número en principio reservado a futbolistas del filial y que coincide con el que llevaba en River Plate. Mastantuono ha sido inscrito con ficha del filial, ya que los dorsales superiores al 25 están reservados a los canteranos. De hecho, esta misma fórmula ya se usó con Vinícius en 2018. Por tanto, el dorsal 25 madridista quedaría libre, a la espera de una posible incorporación desde el mercado que llegue en las próximas semanas.

Firma por 6 temporadas

El joven futbolista argentino Franco Mastantuono se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid el pasado 13 de junio, cuando firmó un nuevo contrato para las próximas seis temporadas, hasta 2031, procedente de River Plate, club en el que se formó entre 2019 y 2024 y formó parte del primer equipo en la pasada temporada.

En febrero del año pasado, se convirtió en el goleador más joven en la historia del 'Millonario', equipo con el que ha ganado una Supercopa de Argentina. Además, a sus 17 años, es el jugador más joven en jugar un partido oficial con la selección absoluta de Argentina en toda su historia.

Con él, Xabi Alonso suma una nueva pieza para su ataque, con regate, conducción y un gran remate, partiendo siempre desde la derecha con Marcelo Gallardo en River, una demarcación en la que el tolosarra ya cuenta con nombres como los de Rodrygo Goes, Arda Güler o Brahim Díaz.

