Eleonora Boi, mujer de Galinnari, sobrevive a un ataque de tiburón estando embarazada: "Estoy traumatizada"

La esposa del exjugador se encuentra en el último ciclo de su embarazo.

Eleonora Boi y Danilo Gallinari

Eleonora Boi y Danilo Gallinari@leo_boiboi

Daniel Caballero
Publicado:

La periodista deportiva Eleonora Boi, esposa de Danilo Gallinari, ha vivido un episodio escalofriante que puso en riesgo tanto su vida como la del bebé que espera. La pareja, en compañía de sus dos hijos, estaba disfrutando de un día de descanso en una playa de Puerto Rico, lugar en el que residen actualmente. La mujer, que se encontraba cerca de la orilla a no demasiada profundidad, sufrió un ataque de tiburón.

"Tengo que decir que estoy traumatizada. Sentí un dolor intenso y me ardía el muslo, pero pensé que quizá se trataba de una medusa enorme. En realidad no era una medusa", relató la periodista en una entrevista en Good Morning América, que a su vez explicó que el agua le llegaba por la cintura y que el ataque ocurrió en cuestión de segundos.

"Empecé a llorar y gritar, y pedía ayuda a gritos en italiano", prosigue Boi en su relato. Por su parte, Gallinari, testigo directo del ataque declaró que "en cuanto vi que todos empezaron a gritar, yo tenía a mi hijo conmigo y corrí hacia mi mujer y mi hija". La italiana, a la que el tiburón le había provocado una herida de unos 15 centímetros en la pierna, comenzó a gritar cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación: "¡Dios mío! No quiero morir. Quiero que mi bebé esté a salvo", era alguna de las cosas que dijo, también aseguró sentirse "muy desesperada".

Afortunadamente, una mujer, cuya identidad se desconoce y que se encontraba en la playa en ese momento fue clave a la hora de cortar la hemorragia para que la situación no se agravara. "Era un ángel. Danilo estuvo conmigo y me ayudó muchísimo. Quiero darle las gracias a esta mujer, porque no sé su nombre, y simplemente quiero darle las gracias, porque me ayudó muchísimo", afirmó Eleonora Boi, que fue trasladada al hospital donde fue intervenida de urgencia, aunque ya se encuentra fuera de peligro.

