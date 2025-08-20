Incendios España
Última hora incendios en España: el fuego llega a Lugo y hay 21 focos activos de nivel 2
El incendio de Ourense sigue descontrolado. Lo peor está en Larouco. Solo en ese incendio se han quemado ya más de 20.000 hectáreas.
Publicidad
Los incendios forestales golpean con dureza varias comunidades de España. La situación más grave se concentra en Ourense, Zamora, León y Cáceres, donde miles de vecinos han tenido que ser desalojados y las brigadas trabajan para combatir el fuego fuera de control.
Interior ha informado de que 21 focos de nivel dos, el máximo nivel de riesgo.
En lo que va de año, en España se han quemado un total de 382.607 hectáreas y se han detectado 228 incendios en diferentes puntos del país, según los datos que ha actualizado este martes el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Por lo que, la superficie calcinada en España en 2025 equivale casi al tamaño de la isla de Mallorca, que ocupa 364.000 hectáreas.
Galicia: el fuego lega a Lugo
En Ourense, el incendio de Larouco continúa descontrolado y ya ha quemado más de 20.000 hectáreas. El fuego ha saltado a la provincia de Lugo y amenaza zonas protegidas de la sierra de O Courel. En localidades como Bendollo, los vecinos han pasado la noche en vela, pendientes del avance de las llamas.
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá, al menos hasta el medido día cumpliendo siete días consecutivos sin servicio. "Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía.", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X'.
Castilla y León: Zamora y León en alarma
En Zamora, el incendio de Sanabria es el que más preocupa. Los cambios de viento han empeorado la situación y el fuego se comporta de forma explosiva.
Más de 8.000 personas han sido desalojadas, confinadas o puestas en preaviso. Los pueblos de Ribadelago Nuevo y Viejo han tenido que ser evacuados por el humo, y un centenar de vecinos se han trasladado a un centro habilitado en Benavente.
En el Bierzo (León), las brigadas forestales tuvieron que abrir cortafuegos de emergencia para que las llamas no alcanzaran la carretera. Aunque el 90% del perímetro ya está controlado, siguen activos cuatro incendios en nivel dos. Siete municipios permanecen desalojados y 1.500 personas continúan fuera de sus casas.
Extremadura: Jarilla avanza hacia Salamanca
En Cáceres, el incendio de Jarilla sigue extendiéndose. Con dos focos activos, ya ha calcinado 15.600 hectáreas. El frente del noroeste avanza hacia el valle del Jerte, mientras el del norte ha entrado en la provincia de Salamanca. Permanecen evacuadas casas aisladas en Hervás, Tornavacas y Cabezuela.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Última hora incendios en España: Incendio de Jarilla
El incendio que afecta a Jarilla en Cáceres, ya ha arrasado más de 15.000 hectáreas y desde la madrugada del martes presenta dos focos activos, uno que se desplaza hacia el norte que en estos momentos ya ha entrado en la provincia de Salamanca y otro en el noroeste que va en dirección al Jerte y Tornavacas.
Desde primera hora de esta mañana se encuentran allí trabajando 26 medios aéreos y medio millar de efectivos terrestres, cuentan con apoyo logístico de maquinaria pesada, entre los que se encuentran procedentes de Alemania, Eslovaquia y de seis comunidades autónomas, además de la propia junta de Extremadura, la UME y del Ministerio de Transición Ecológica.
Última hora incendios en España: Evacuadas varias localidades en León
Las localidades palentinas de Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo se han visto obligadas en la noche de ayer debido al incendio activo en Barniedo de la Reina, en la provincia de León.
Sus habitantes han sido respaldados en Riaño. Los 30 habitantes que ya habían sido desalojados días antes debido al avance de las llamas de León.
Última hora incendios en España: Pirotécnicos piden que no se cancelen los fuegos artificiales
La Asociación Española de la Pirotecnia ha pedido a las autoridades tanto autonómicas como locales que no cancelen los espectáculos pirotécnicos a causa de la ola de incendios que arrasa España. Defienden que la actividad está "regulada de forma estricta y profusa).
Última hora incendios en España: Detenido presunto autor de varios incendios en Arganda
La Policía Local de Arganda ha llevado a cabo la detención del presunto autor de tres incendios sofocados este martes en la localidad, focos que se encontraban en puntos diferentes de la ciudad como en la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita.
Última hora incendios en España: El incendio de Jarilla sigue fuera de control con más de 15.600 hectáreas arrasadas
El incendio declarado la semana pasada en Jarilla (Cáceres) continúa activo y sin control tras devastar más de 15.600 hectáreas. El perímetro ya supera los 160 kilómetros y mantiene dos frentes que preocupan a las autoridades: uno avanza hacia la provincia de Salamanca y otro hacia el valle del Jerte, tras una noche marcada por vientos cambiantes.
Aunque no hay municipios evacuados, sí se han desalojado casas aisladas en Hervás. Se espera que la bajada de temperaturas durante la jornada de este miércoles facilite el trabajo de los equipos de extinción ante este fuego de grandes dimensiones.
Última hora incendios en España: Riesgo muy alto de incendios forestales este miércoles en Asturias
El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) ha alertado de que el índice de riesgo de incendios se mantiene este miércoles en nivel muy alto en toda Asturias.
El Gobierno del Principado recuerda que están prohibidas todas las quemas mientras siga activado el Plan de Incendios (Infopa) en situación de emergencia.
El cálculo del riesgo se actualiza a diario y utiliza una escala de cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Con las previsiones actuales, Asturias se mantiene en la franja de mayor alerta antes del máximo nivel.
Última hora incendios en España: Ocho carreteras cortadas por los incendios en Asturias y Castilla y León
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este miércoles que permanecen ocho carreteras cortadas por los incendios forestales, ninguna de ellas de carácter nacional.
En Asturias, la vía afectada es la CO-4, entre Covadonga y Gamonéu.
En Castilla y León, los cortes se concentran en León —LE-164, LE-2703, LE-4212, LE-5228 y LE-7311— y en Zamora, con las carreteras ZA-103 en San Martín de Castañeda y ZA-104 en Ribadelago.
Última hora incendios en España: Once trenes afectados por el corte en la circulación entre Madrid y Andalucía: "Nos hemos parado en mitad de la nada"
Un incendio en una nave de reciclaje en Yeles (Toledo) ha obligado a cortar la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía durante la tarde de este martes.
Las llamas, que comenzaron dentro de la instalación, obligaron a evacuar a los trabajadores sin que se produjeran heridos. El fuego se propagó después hacia la vegetación cercana y alcanzó las inmediaciones de la vía férrea de la línea Madrid-Sevilla.
Última hora incendios en España: Concentración en Valladolid para pedir más medios y dimisiones por los incendios
Ciudadanos de Valladolid han convocado una concentración este miércoles a las 20:00 horas en Fuente Dorada. Reclaman más medios para combatir los incendios que asolan Castilla y León y responsabilidades políticas.
Bajo el lema "Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!", los convocantes critican la falta de recursos autonómicos y locales ante una crisis que supera la capacidad de respuesta y pone en riesgo a la población y al medio ambiente.
También exigirán la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Última hora incendios en España: 9 de cada 10 localidades afectadas por los incendios sufren la despoblación
Casi el 90 % de los municipios afectados por los incendios de este agosto habían perdido población en lo que va de siglo. En algunos, la caída supera el 50 %.
Los expertos advierten desde hace años que la despoblación y el abandono rural son un combustible añadido para el fuego, al que se suman ahora factores climáticos extremos.
Según el INE, de los más de 8.100 municipios españoles, seis de cada diez han perdido habitantes desde 2000. En las provincias más castigadas por los incendios, Galicia, Extremadura, León, Zamora, Salamanca, Palencia y Asturias, el dato asciende al 92 %.
Última hora incendios en España: Evacuado de nuevo Cardaño de Arriba por la cercanía del fuego
Los vecinos de Cardaño de Arriba (Palencia) han tenido que ser evacuados por segunda vez en tres días debido a la proximidad de las llamas. El incendio, originado en Barniedo de la Reina (León), ha avanzado por el valle de Mazobre y amenaza ahora la zona del Alto Carrión, en plena Montaña Palentina.
La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 en el municipio de Velilla del Río Carrión, ya que se considera que existen situaciones con "grave riesgo para la población y bienes no forestales".
Última hora incendios en España: El AVE Madrid-Galicia seguirá suspendido por los incendios
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido mañana, miércoles 20 de agosto, al menos hasta mediodía. Con ello, ya son siete días consecutivos sin AVE debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense.
Adif ha explicado que su personal trabaja en la revisión de la infraestructura para reabrir el tráfico “lo más rápido posible”. Mientras tanto, Renfe habilita trenes especiales entre Madrid y Zamora con horarios de mañana y tarde para intentar paliar la falta de conexiones directas.
Publicidad