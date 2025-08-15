Flick: "No estoy contento con la situación de las inscripciones"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que no está "demasiado contento" con la situación de los jugadores pendientes de inscripción en LaLiga, aunque confía en que el club pueda resolverlo pronto. El técnico alemán afronta este sábado su debut oficial en Son Moix frente al Mallorca, con la plantilla todavía incompleta a nivel administrativo.

"No estoy demasiado contento con la situación, pero confío en el club. Tenemos que esperar hasta mañana. El año pasado estuvimos en una situación parecida. Nos centraremos en lo que tenemos", explicó Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Joan es un portero fantástico y 'Tek' (Szczesny) nos da experiencia y apoya a los demás compañeros"

Los fichajes Joan García y Marcus Rashford, así como Wojciech Szczesny y Gerard Martín, todavía no han sido inscritos en la competición.

Sobre la llegada del guardameta catalán, Flick señaló que fue "una decisión consensuada" y lo definió como "el futuro del club": "Joan es un portero fantástico y 'Tek' (Szczesny) nos da experiencia y apoya a los demás compañeros. Estoy contento con la situación que tenemos con los dos porteros".

Elogios a Ter Stegen

Preguntado por Marc-André ter Stegen, que se recupera de una lesión de larga duración en las lumbares, el técnico fue claro: "Lo más importante es que se recupere" para que "pueda volver y jugar al nivel que ha demostrado muchas veces". Añadió que es "un fantástico portero" y que están "a su lado".

Flick también admitió que le sorprendió la petición de Íñigo Martínez de irse a Arabia Saudí, aunque entiende su decisión: "Fue uno de los líderes del equipo y le apreciamos mucho. Le deseo lo mejor en el futuro". Considera, no obstante, que no es necesario fichar otro central, ya que Gerard Martín es una alternativa para esa posición.

"Tenemos que progresar"

Sin querer pronunciarse sobre la posible disputa en Miami de un partido de LaLiga contra el Villarreal, aseguró que el equipo llega "preparado" al estreno liguero y con la intención de "mantener el nivel de la última temporada". "Ganar tres títulos no fue el final, sino el inicio. Tenemos que progresar. Nos centramos en ganar todos los partidos. Estamos en el buen camino", apuntó.

Sobre el joven Marc Bernal, Flick recalcó que será paciente: "No importa si son dos semanas más o menos. A su edad, necesita un año para recuperarse bien. Tenemos que prepararlo para el resto de su carrera".

Y, en el caso de Lamine Yamal, insistió en que "lo más importante no es cuántos goles marque", sino que el equipo gane. "Lamine entrena muy bien, no solo con la pelota, sino también en la presión. Trabaja y tiene mucho margen de mejora, y estoy seguro que lo explotará", concluyó.

