Captan el rifirrafe entre Arrasate y Munuera Montero tras el polémico gol de Ferran: "Lo sabes perfectamente"

El Barcelona inició la defensa del título con una victoria contundente frente al Mallorca (0-3), en un partido marcado por la expulsión de dos jugadores locales y la polémica en el segundo gol, obra de Ferran Torres, cuando Antonio Raíllo estaba en el suelo tras recibir un balonazo en la cabeza.

El equipo de Hansi Flick mostró un juego dinámico, prolongando las buenas sensaciones de la pretemporada y generando numerosas ocasiones. Raphinha abrió el marcador, Ferran firmó el tanto más discutido de la jornada y Lamine Yamal selló la goleada en Son Moix con un trallazo a la escuadra.

"El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo"

Sin embargo, la acción del minuto 23 centró el debate: con Raíllo aturdido tras el impacto del balón, el árbitro José Luis Munuera Montero amagó con detener el encuentro, pero permitió seguir y Ferran marcó el 0-2.

El propio central del Mallorca criticó la decisión tras el choque. "El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo. Que nos explique porque otras jugadas las para al segundo y esta tarda diez", explicó Raíllo.

Las cámaras de televisión de Movistar captaron además la conversación posterior entre Jagoba Arrasate y el colegiado.

-Arrasate: "Es un golpe en la cabeza, tienes que parar siempre el juego".

-Munuera: "Es un golpe al despejar el balón". "Escúchame un segundo, ha despejado el balón con la cabeza..."

-Arrasate: "¿Y qué?"

-Munuera: "He hablado con él, no está para llevárselo"

-Arrasate: "¡Si siempre pasa lo mismo!"

-Munuera: "Jagoba, lo sabes perfectamente". "Despeja con la cabeza, se acabó".

Flick: "Creo que jugamos al 50-60%"

En el análisis del partido, el técnico azulgrana reconoció que no fue un estreno cómodo. "No es fácil seguir con 0-2 y el rival con dos jugadores menos, pero tenemos que jugar más rápido. La defensa del rival no dio mucho espacios. Son tres puntos, pero tenemos que trabajar en alguna situación y hacerlo mejor", señaló Hansi Flick.

El alemán, pese al resultado, se mostró exigente: "Creo que jugamos al 50-60%, quiero a mi equipo en otra actitud". También valoró el debut de Marcus Rashford, al que calificó de "difícil" por la falta de espacios, y destacó la actitud de Lamine Yamal: "Lo importante es que juegue a su mayor nivel y que ayude al equipo. Lo que veo es que está muy motivado. Tiene el hambre también de presionar, todo el mundo sabe que es un jugador excepcional".

Sobre la jugada polémica, Flick admitió que podía entender el enfado del rival, aunque defendió a los suyos: "Si estuviese en el otro lado igual no estaría contento, pero le digo a mi equipo que si el árbitro no para el partido, tenemos que seguir. Siempre quiero que estén centrados. El árbitro no paró así que había que seguir, fue un gol importante, que ellos no estén contentos me lo puedo imaginar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com