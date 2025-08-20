Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una menor y cuatro personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Gipuzkoa

Cuatro familiares resultaron heridos tras la salida de vía de un coche con matrícula francesa en el túnel de Eitza, en la AP-1.

Una ambulancia del Pa&iacute;s Vasco

Una ambulancia del País Vascoantena3.com

Una menor de edad ha perdido la vida este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la AP-1 a su paso por Soraluze (Gipuzkoa). El siniestro se produjo a las 6:15 horas en el interior del túnel de Eitza, en dirección a Irun, cuando un turismo con matrícula francesa se salió de la calzada, según confirmó el Departamento Vasco de Seguridad.

En el vehículo viajaban cinco personas de la misma familia. Todos resultaron heridos, aunque los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento de la menor en el mismo lugar del suceso.

Heridos trasladados al Hospital Donostia

Los equipos de bomberos, sanitarios y patrullas de la Ertzaintza acudieron de inmediato al lugar del accidente. Cuatro ocupantes fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Donostia, donde permanecen ingresados bajo observación.

Un médico desplazado hasta el túnel certificó el fallecimiento de la víctima, mientras los efectivos trabajaban en el rescate y atención de los heridos.

Tras el siniestro, el túnel de Eitza fue cerrado al tráfico y se habilitaron desvíos provisionales desde la salida de Bergara por la carretera comarcal GI-627, según informó la concesionaria Bidegi.

La Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la salida de vía y determinar las circunstancias del accidente.

