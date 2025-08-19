Ancelotti deja a Vinícius fuera de la convocatoria de Brasil

El futbolista del Real Madrid, Vinícius Jr., se ha quedado fuera de la lista de la selección brasileña para los dos encuentros finales de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de 2026. El motivo de su ausencia se debe tanto a una decisión técnica como por una sanción. El delantero recibió su tercera tarjeta amarilla en el encuentro en el que los cariocas vencieron por 1-0 a Paraguay, lo que le inhabilita para enfrentarse a Chile el próximo 4 de septiembre.

Debido a esto, Vini, de ser convocado, solo podría disputar el último partido ante Bolivia, programado para el 9 de septiembre, pero no será incluido para darle descanso tras una temporada en la que ha jugado más de 60 partidos oficiales. Además, existe un pacto de cara al último encuentro en El Alto, según el cual ningún futbolista que milite en equipos europeos estará presente en el choque.

Rodrygo y Militao si aparecen

Por otra parte, los futbolistas Éder Militao y Rodrygo, que se cayeron de la pasada convocatoria por lesión, han vuelto a la lista de Carletto. Militao supone una reincorporación importante tras superar su segunda operación del ligamento cruzado y ser titular el pasado 12 de agosto ante el Tirol austriaco.

El anuncio oficial de los convocados será el próximo lunes 25 de agosto durante un acto de la Confederación Brasileña de Fútbol. Los jugadores se concentrarán a partir del 1 de septiembre. La Canarinha, ya clasificada para el próximo Mundial de 2026, cerrará su camino en las eliminatorias sudamericanas enfrentándose a Chile y a Bolivia.

