Muere un ciclista de 72 años atropellado por un todoterreno en Badajoz

Ocurrió en una carretera recta y a plena luz del día.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico EuropaPress

Daniel Caballero
Publicado:

Un hombre de 72 años murió tras ser atropellado por un todoterreno mientras circulaba en bicicleta por la carretera N-630, a la altura del kilómetro 642, en dirección a Torremejía (Badajoz). Según la Guardia Civil, el hombre se dirigía a la localidad después de realizar una ruta que recorría con asiduidad para acudir al campo, en un tramo de carretera de perfecta visibilidad y completamente recto.

La víctima circulaba en su bicicleta por un camino rural y se incorporaba a la carretera nacional 630. Tanto la víctima como el conductor de todoterreno son vecinos de Torremejía. Según ha informado la Guardia Civil, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. La investigación del suceso ha quedado a cargo del equipo de atestados de la Guardia Civil de Mérida, que trabaja para esclarecer las causas del siniestro.

Dos accidentes mortales en una semana

El accidente, que tuvo lugar alrededor de las 12:35 del mediodía del lunes, se convierte en el segundo atropello mortal de un ciclista en Extremadura en menos de una semana. El pasado 13 de agosto otro atropello tuvo lugar en Casar de Cáceres, y la Guardia Civil detuvo al día siguiente a un hombre de 32 años como presunto autor del atropello mortal de un ciclista de 64 años, en un siniestro que se produjo de madrugada. Al detenido se le atribuye la supuesto comisión de un delito de homicidio por imprudencia, de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir un vehículo bajo influencia de drogas.

