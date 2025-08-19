Davidovich carga contra la ATP tras la retirada de Sinner: "Algo tiene que cambiar"

El estado físico de Jannik Sinner durante la final del Masters 1.000 de Cincinnati, de la que terminó retirándose, ha sido el centro de atención en el mundo del tenis este martes. Numerosas figuras de este deporte han dado su opinión al respecto, aunque una de las más críticas fue la del español Alejandro Davidovich Fokina, quien expresó con dureza su desacuerdo con la ATP por las condiciones en las que se disputó la final. "Final un lunes, a las 3 de la tarde en Cincinnati, después de toda la gira de Toronto y Cincinnati, con tantas retiradas y jugadores muertos físicamente... Algo tiene que cambiar", escribió Davidovich en sus redes sociales.

Más allá del título que Carlos Alcaraz obtuvo tras el abandono de Sinner a los 23 minutos de partido, el torneo de Cincinnati se vio afectado por numerosas retiradas y por las altas temperaturas en las horas más calurosas del día, lo que provocó desmayos tanto en jugadores como en espectadores.

El propio Davidovich fue uno de los tenistas que abandonó el torneo debido a la acumulación de partidos. Como ocurre cada verano durante la gira de pista dura en Norteamérica, en Cincinnati volvieron a surgir los debates sobre el calor extremo y los partidos programados en las primeras horas de la tarde, cuando los jugadores están al límite físicamente.

También se ha reabierto la discusión sobre la necesidad de que los torneos ATP y WTA 1.000 cuenten con al menos una pista cubierta, especialmente en lugares como Cincinnati, donde son frecuentes las tormentas veraniegas tanto en Estados Unidos como en Canadá. Esta polémica sobre la falta de techo en la pista principal ha cobrado más fuerza debido a la reciente renovación de las instalaciones, en la que se invirtieron 260 millones de dólares, sin que se haya incluido la instalación de una cubierta en la pista central.

