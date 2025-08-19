Muere un hombre y una mujer resulta herida en la explosión de una vivienda en Benifaió

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida tras la explosión seguida de un incendio registrada en la noche de este lunes en un edificio de viviendas en Benifaió, en la provincia de Valencia. Según los primeros indicios, la deflagración podría haber tenido su origen en una fuga de gas.

El siniestro se produjo sobre las 22.15 horas en un piso situado en la tercera planta de un inmueble de la calle Juan Ramón Jiménez. La explosión generó un incendio que obligó a una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Actuación de los bomberos

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, procedentes de Torrent, Silla y Alzira, además del sargento de Torrent y un oficial. Los equipos de extinción trabajaron en la contención del fuego y en la búsqueda de posibles afectados dentro del edificio.

Durante la intervención, los bomberos localizaron en el interior de la vivienda a un hombre fallecido. En un piso colindante fue rescatada una mujer que presentaba síntomas de intoxicación por humo y que fue atendida posteriormente por los servicios sanitarios.

El dispositivo de emergencias se prolongó hasta la una y media de la madrugada, momento en que los equipos de bomberos se retiraron tras dar por controlado el incendio. Las causas exactas de la explosión se investigan, aunque las primeras hipótesis apuntan a una fuga de gas como desencadenante del suceso.

