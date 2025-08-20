Un equipo de Antena 3 Noticias queda cercado por las llamas en Galicia: "Que lo tenemos ahí"

La ola de incendios que afecta a Galicia no solo está golpeando a los vecinos de decenas de localidades, también ha puesto en riesgo la labor de los periodistas desplazados a la zona. Carmen Chao y Javier Cabrera, un equipo de Antena 3 Galicia, quedaron rodeados y atrapados por el fuego minutos después de intervenir en el informativo de las 21:00 horas.

El propio equipo, en un ambiente de máxima tensión, pudo grabar el momento en el que las llamas cercaban la zona desde la que estaban trabajando. "Que lo tenemos ahí", se escucha en una de las secuencias difundidas.

