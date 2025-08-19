Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así serán los sorteos de la Champions y Europa League: fecha y lugar confirmados

Los bombos que determinarán los enfrentamientos están prácticamente definidos.

Balones de la Champions

Getty

Daniel Caballero
Publicado:

Ya se conoce la fecha para el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League de este año. La ceremonia tendrá lugar en Mónaco, el 28 de agosto a las 18:00 y seguirá el mismo procedimiento que la edición pasada. Los 36 equipos que participan en la competición se dividirán en cuatro bombos, los cuales están prácticamente definidos a falta de conocerse el resultado de los siete enfrentamientos de playoff (Estrella Roja-Pafos; Rangers-Brujas; Ferencvaros-Qarabag; Celtic-Kairat; Basilea-Copenhague, Glimt-Sturm Graz; Fenerbahçe-Benfica).

Los bombos

Así pues, el reparto de equipos por bombo es el siguiente:

  • Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.
  • Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht (Benfica y Brujas podrían entrar)
  • Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella (Glimt estaría en este bombo si pasa de ronda)
  • Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic y Newcastle.

El sorteo comenzará extrayendo una bola del Bombo 1 antes de que el software automatizado seleccione aleatoriamente a ocho rivales, siguiendo una serie de principios, no pudiendo enfrentar a equipos de la misma federación, ni más de dos oponentes de la misma federación. El calendario final con las fechas de los partidos se comunicará días más tarde, el sábado 30 de agosto.

Nuevo programa para Europa League y Conference

La novedad de esta temporada es que el sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League se combinará por primera vez en un programa especial, retransmitido en directo desde el Grimaldi Forum de Mónaco, lo que optimizará el contenido y maximizará el impacto de ambos sorteos.

El nuevo evento combinado de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League proporcionará una mayor visibilidad a ambos sorteos, creando una celebración para los equipos que aspiran a levantar dos de los trofeos europeos más prestigiosos del fútbol. En Europa League el Betis formará parte del bombo 1 junto a Roma, Oporto, Feyenoord, Lille, Dinamo de Zagreb, Salzburgo y Aston Villa. Por definir está el bombo en el que se meterá la bola del Celta, aunque todo apunta a que estará en el 3.

El evento tendrá lugar a las 13:00 horas del viernes 29 de agosto, cuando los clubes y sus aficionados se conectarán para descubrir a sus rivales para la segunda temporada de la nueva y emocionante fase liga. Los dos sorteos se realizarán en formato totalmente digital, utilizando la misma tecnología automatizada que ya se utilizó el año pasado para sortear instantáneamente a los rivales, lo que permitirá un proceso de sorteo fluido, eficiente y rápido.

