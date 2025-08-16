Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un aficionado por insultos racistas a Antoine Semenyo en Anfield

Durante el Liverpool-Bournemouth fue víctima de insultos racistas por parte de un hincha en silla de ruedas. El partido se paró en mitad del primer tiempo y el racista fue expulsado del estadio.

Antoine Semenyo celebra su gol en Anfield

Antoine Semenyo celebra su gol en AnfieldReuters

Un hombre de 47 años fue detenido este viernes en Anfield por insultos racistas al jugador ghanés Antoine Semenyo durante el partido entre el Liverpool y el Bournemouth. El incidente obligó a detener momentáneamente el encuentro, en el que se aplicó el nuevo protocolo antirracismo de la Premier League.

La policía de Merseyside informó en un comunicado de que el individuo fue arrestado como sospechoso de "una ofensa racial grave" y trasladado a comisaría para ser interrogado. Los hechos ocurrieron cuando Semenyo se disponía a sacar de banda y recibió insultos de un aficionado en silla de ruedas, ubicado en primera fila, que fue identificado y expulsado del estadio.

"Una vergüenza"

El árbitro Anthony Taylor interrumpió el juego y se dirigió a los banquillos para informar a los entrenadores, Arne Slot y Andoni Iraola. Tras unos minutos de parón, el partido se reanudó. Según el protocolo antirracismo de la Premier, si la situación se repite, el encuentro debe suspenderse durante quince minutos.

Después del choque, Slot consoló a Semenyo y afirmó que era "algo inaceptable, especialmente en Anfield". Por su parte, Iraola calificó lo sucedido de "una vergüenza".

"Toda la familia del fútbol se unió"

El propio futbolista ghanés se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento y condena: "La pasada noche en Anfield se quedará conmigo para siempre, no por las palabras de una persona, sino por cómo toda la familia del fútbol se unió. A mis compañeros del Bournemouth, que me apoyaron en ese momento, a los jugadores del Liverpool y aficionados que me mostraron su verdadero carácter y los árbitros de la Premier que lidiaron con ello de una forma tan profesional, gracias. El fútbol mostró su mejor cara cuando más importaba. Marcar dos goles se sintió como hablar el lenguaje que importa de verdad en el campo. Esto es por lo que juego, por momentos como este".

