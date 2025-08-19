Dónde han caído los 250 millones de Euromillones, el premio de la Bonoloto y de la ONCE de hoy, martes 19 de agosto de 2025

Este martes 19 de agosto se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 19 de agosto de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 20 07 32 46 48 22 siendo el número complementario 21 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 247 de MADRID, situada en Emilio Ferrari, 64.

Euromillones

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 19 de agosto de 2025, que cuenta con un bote de 250.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 24 43 41 34 31, siendo las estrellas el 8 y el 6. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el SJV92773 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2), que ha sido validado en Francia.

En ESPAÑA existe un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 79.875 de Guadassuar (Valencia), situado en Gran Via, 56. En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 34.000 de Roses (Girona), situado en Av. Gola de l’Estany, 34.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.395 de Redondela (Pontevedra), situado en Ribeira, 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 19 de agosto de 2025, es el 58580. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 012 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 19 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 20 de agosto de 2025, un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

