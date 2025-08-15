Ladimir Mayorov, el prodigio español del tenis de mesa que gana a los mayores

Con apenas 11 años, Ladimir Mayorov se proclamó campeón de España en la categoría sub-19, superando a rivales hasta ocho años mayores que él. Por si fuera poco, apenas un mes después, recién cumplidos los 12, se ha convertido en subcampeón de Europa en la categoría sub-15.

"Algunas veces veo que están muy nerviosos contra mí. Piensan: 'Ostras, es un niño, ni puedo ni quiero perder'"

Lo que ha conseguido Ladimir Mayorov no es habitual. No solo compite contra rivales mayores, sino que les gana. "Es un poco inesperable lo que he hecho, porque ellos son más altos y más grandes que yo", confiesa. Sin embargo, es precisamente su juventud lo que a veces desconcierta a sus contrincantes: "Algunas veces veo que están muy nerviosos contra mí. Ellos piensan: 'Ostras, es un niño, ni puedo ni quiero perder'".

Comenzó a los 6 años

Su relación con la pala empezó muy pronto. Sus padres eran jugadores profesionales de este deporte y a él le llamó la atención. "Pensé: buen deporte, toqué la pala antes de saber caminar", recuerda con naturalidad. Desde entonces, su vida ha girado en torno a entrenamientos, competiciones y viajes, siempre con el apoyo y la guía de sus padres.

Ellos, uno ucraniano y la otra rusa, son también sus entrenadores, y su filosofía de trabajo va más allá de ganar títulos: "La idea era apuntarle a algún sitio para que aprenda a perder, porque no le gusta perder para nada, da igual contra quién juegue", explica su madre, Svetlana Bakhtin. "A veces las derrotas también ayudan mucho para crecer el nivel", añade su padre, Eduard Mayorov.

El problema es que la estrategia no ha dado el resultado esperado, porque Ladimir sigue arrasando. "Ahora estamos pensando dónde tenemos que apuntarle para que aprenda a perder", bromea su madre.

Un corazón español

Aunque sus raíces están en Ucrania y Rusia, Ladimir se siente plenamente español. "Estoy muy orgulloso porque España es mi corazón ahora, soy español", afirma con convicción. Y lo cierto es que ya empieza a convertirse en una de las grandes promesas nacionales de su disciplina.

Con apenas 12 años, el joven ya ha vivido experiencias que muchos deportistas no alcanzan en toda su carrera: títulos nacionales contra rivales mucho mayores, medallas internacionales y la admiración y el respeto de sus compañeros y adversarios.

Todo apunta a que este prodigio seguirá dando alegrías al deporte español. Y aunque sus padres quieran enseñarle a perder, por ahora Ladimir Mayorov parece empeñado en demostrar que está hecho para ganar.

