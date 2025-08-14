Mastantuono desvela que Luis Enrique intentó ficharle y elige a Messi como el mejor futbolista del mundo

Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el día de su 18º cumpleaños tras firmar por seis temporadas. El argentino admitió que la llamada de Xabi Alonso fue determinante y que llegó a mantener contacto telefónico con Luis Enrique Martínez para fichar por el PSG, aunque finalmente optó por el club blanco.

"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", desveló en rueda de prensa.

“Estoy muy contento, es una alegría, cumplir un sueño que tuve siempre, jugar en el Real Madrid y que se haga realidad el día que cumplo años”, dijo en su primera comparecencia, en la que confesó que ya “tenia ansiedad” por alcanzar la mayoría de edad y sumarse al equipo.

"Fue importante que Xabi muestre confianza en mí"

Sobre Xabi Alonso, fue explícito: “Ya había hablado con Xabi, me contactó y fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. La charla es privada pero me dio mucha confianza para cumplir el sueño que tenía como jugador. Su llamada significó mucho”.

El mediapunta, que llegó procedente de River Plate, agradeció al club argentino el impulso definitivo hacia el fútbol: “Desde los 3 o 4 años jugué al fútbol en la escuelita de mi papá y al tenis jugué más adelante. Me sirvió de mucho un deporte que me ayudó y admiro, pero la decisión no fue muy difícil porque River tenía la intención de poder llevarme a jugar. Apoyaron mi sueño, que era ser jugador de fútbol”.

Y recordó sus raíces: “Mi primer sueño fue jugar en River y lo pude cumplir, nací allí, en el que en mi opinión es el equipo más grande de América. Muchos jugadores han pasado al Real Madrid. No tuve el privilegio de poder ver a (Alfredo) Di Stéfano pero me contaron mis abuelos lo que significó para el mundo del fútbol”.

"Un jugador ofensivo zurdo” echado a la derecha

Sobre su perfil, se definió como “un jugador ofensivo zurdo” que suele actuar “tirado a la derecha”, y se puso a disposición del técnico: “Voy a dar todo de mí para ayudar al equipo y que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo”.

También habló de su carácter ante el foco mediático: “Me manejo con tranquilidad y sinceridad, como me manejo en la vida. No se tiene que mentir. Voy a seguir siendo así, pese a la exposición que tiene un jugador del Real Madrid. En River ya la tenía en Argentina y lo voy a tomar con tranquilidad”.

Mastantuono evocó la última década de triunfos europeos del club: “Desde que crecí vi al Real Madrid ganar muchas Champions y fue mi recuerdo, ver unos años increíbles e históricos del club”.

Sus metas son claras: “Cumplo un sueño, estoy muy contento y ahora quiero ponerme la camiseta, jugar y ayudar al equipo en lo que sea necesario, ganar muchos títulos con este club y la selección argentina que significa mucho para mí. Pienso en el ahora, en lo que viene, y luego el objetivo es estar en el Mundial”.

“Había pedido al presidente si podía usar el 30"

Lucirá el dorsal 30: “Había pedido al presidente si podía usar el 30 porque es muy especial para mí. Lo usaba en River y es un número que me ilusiona mucho seguir usando”. Y se fija en referentes argentinos recientes: “Miré a todos los argentinos y es muy lindo poder seguir ese paso en el Real Madrid. A Alfredo no pude verlo pero a (Ángel) Di María o (Gonzalo) Higuaín, los más recientes, se quedaron en mi memoria”.

Por último, habló de su adaptación al fútbol español: “En la Liga española me gusta mucho el juego de posesión, el fútbol táctico. El ritmo es más elevado en Europa, espero entrar rápido en él y hacerlo bien”.

En la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, el argentino fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo: "El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

